Zaninetti va por otro triunfo

Se jugará esta noche la octava fecha de la Liga Provincial de Básquetbol.

Zaninetti, único representante uruguayense en el torneo, tendrá que viajar a San José para enfrentar a Social y Deportivo, desde las 21.Los representantes del Círculo Católico de Obreros vienen de ganarle el viernes de local a Ferro de San Salvador, con lo que suma tres victorias consecutivas, lo que le permite estar a dos puntos de los líderes en una Liga muy pareja. Enfrente tendrá a un difíl rival que reúne un punto más que Zaninetti y que de local es complicado ganarle.Los dirigidos por Martín Amden si repiten las últimas actuaciones puede traerse otra victoria para nuestra ciudad.

El Programa

21:00: S. y D. San José vs.

Zaninetti

Jueces: Ezequiel Macías y Pablo

Carrizo.

21:00: Ferro (San Salvador) vs.

Bancario.

Jueces: Sergio Cameronez y

Maximiliano Robles.

21:00: Racing vs. Luis Luciano

Jueces: Ramiro Barón y Martín

Tesoro.

21:00: La Unión vs. Neptunia

Jueces: Daniel Bernachi y

Luciano Herling

21:00: Olimpia vs. La Armonía

Jueces: Daniel Ortiz y Juan Perrota

21:00: ADEV y S. San Salvador

Jueces: Mariano Atance

y Pablo Spinelli.

