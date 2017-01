El presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, minimizó los reclamos de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos respecto de los errores en las liquidaciones docentes de salarios y negó que el Poder Ejecutivo no haya dado respuestas a los planteos gremiales. “Yo no consideraría que hubo error.

Hoy hay un sistema que liquida los sueldos docentes junto con los sueldos del resto de la Administración. Es el sistema el que liquida en función de los datos que se cargan”, afirmó el funcionario que admitió que en caso de haberlos “no son muchos”.

“La carta documento que fue dirigida al gobernador (Gustavo Bordet) y al ministro de Economía (Hugo Ballay) ya fue respondida”, aseguró Panozzo, y de ese modo contestó el planteo público de AGMER por la falta de respuestas.

“Yo no consideraría que hubo error. Hoy hay un sistema que liquida los sueldos docentes junto con los sueldos del resto de la Administración. Es el sistema el que liquida en función de los datos que se cargan. Y ese sistema es con el cual se liquida al resto de la Administración Pública. De igual modo, se han ido escuchando los planteos de los sindicatos, y por ejemplo, se ha modificado la fecha de cierre para la carga de datos. Antes era el 5, y ahora es el 20”, explicó en declaraciones realizadas a El Diario.

El funcionario minimizó los reclamos del gremio y señaló que “en los meses en los que se han liquidado los salarios a través de este sistema, no hubo prácticamente liquidaciones con errores. Pero cuando se detectaron, los sindicatos y los mismos docentes acercaron sus inquietudes, y por complementaria, se ha procedido a responder a todos y cada uno de los reclamos que se hicieron”.

Me gusta: Me gusta Cargando...