Visibilizan el deterioro de la Placita Columna

Ayer por la mañana los vecinos autoconvocados de la Placita Columna, se congregaron es dicho espacio para dar a conocer el estado de deterioro en que se encuentra el lugar. “Hay rotas 40 listones de los bancos y 12 bases. Nos gustaría poder fijarlos al piso, evitando de esa forma que se corran o se los lleven Otro de los graves problemas que tenemos es la cantidad de caídas de los vecinos por lo despareja y rota que está la vereda, eso es algo urgente”, manifestaron. En la comunicación los representantes del barrio comentaron que el 40% de la iluminación de la plaza no funciona, “de las columnas interiores sólo anda 1 foco de los 10 que hay y del tendido de luz más grande y exterior hay muchas luces que no funcionan y esto le quita seguridad a la plaza”, destacan.

Otro de los pedidos que hicieron es sobre la posibilidad de generar cartelería que sugiera a la gente, por ejemplo, que no suba a los canteros, en caso de traer una mascota que junte los residuos, que no mueva los bancos y cuide el espacio en general.

“Los bustos y la obra en reconocimiento a Santa Cecilia, ya ni se leen, están deteriorados, despintados y necesitan una renovación, lo mismo la Pirámide principal, que es un monumento histórico y los chicos la pisan y la rompen continuamente. La última reparación la hicimos los vecinos y desde el municipio cuando se han llevado bancos para acomodarlos no los han vuelto a traer”, concluyen

Me gusta: Me gusta Cargando...