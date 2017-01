Un comedor necesita ayuda para poder continuar

Hace diez años que en barrio los Cachetudos funciona un comedor. Hoy necesita más donaciones. En el barrio Los Cachetudos, un grupo de mujeres inició por allá en 2005, a raíz de una promesa, un comedor que alimentó a numerosas familias. Hoy, la promesa sigue en pie, pero se necesita sumar voluntades.

Graciela Coronel, es una de las protagonistas, que puso su casa hace unos diez años para hacer de comedor y también merendero, para tratar de ayudar a quienes más lo necesitaban.

Ella, su marido, y una colaboradora, Clara Colombo, hacen hasta lo imposible para lograr recaudar alimentos por sobre todo, para poder seguir funcionando como tal, debido a que sólo puede brindar la comida con donaciones.

LA CALLE, fue hacia la casa de Graciela, que también funciona de comedor, y como salón de fiestas cuando los ‘gurises’ quieren festejar, y lugar de entretenimiento para que no estén en la calle, y claro, donde se fue ayudando a numerosas familias que hoy no tienen dónde comer.

En 13 del Oeste Norte 375, peatonal casa 9 del barrio Los Cachetudos, la realidad es otra, muy dura para los que la ven a diario, y Graciela comenzó contando sobre el comedor: Nosotros cocinamos lunes y viernes y aparte hacemos el merendero para los chicos. Al merendero vienen unos veinte chicos, pero los días que repartimos la comida muchas personas más vienen por las viandas”.

Tal como contaban, en primer lugar se hacía la comida los lunes, miércoles y viernes, pero por falta de donaciones, se redujeron a hoy, dos días: lunes y viernes. En este marco Graciela detalló que esos días “cada cual viene con su olla y se lleva la comida. Y no sólo vienen del barrio los Cachetudos. Actualmente son unas veinte familias las que comen con las viandas. En total son más de ciento cincuenta personas entre grandes y chicos que comen así”.

“Vienen familias de La Escondida, de La Tablada, de atrás de la cancha de Almagro, del barrio La Curva, del basural de Talita. A veces en bicicleta, a veces caminando, y a veces vienen más, y a veces me da cosa que no alcance para todos”, detalló y en un suspiro agregó: “Si tuviéramos daríamos más comida, a más personas, y más cosas”.

Además, según explicaron es difícil saber a ciencia cierta cuántas personas más comen de allí, ya que “a veces una persona viene a buscar una vianda y es para dos familias. Hay una persona por ejemplo que busca la vianda para él y su familia, y para su cuñada, que vive sola con cuatro gurises, entonces llevan para todos”.

La actualidad

Respecto de la realidad del comedor hoy, Clara Colombo, dijo: “yo hace seis años que vengo a colaborar en el merendero, y nunca, hasta este año, había visto que hubiera tan pocos alimentos. Yo escribo en todos lados que necesito, pero sólo dos o tres me escriben para donar algo y cada vez es más ajustado el tema de la comida. Aparte este es un comedor que funciona hace diez años ya y no hay nada fijo, sólo es con la ayuda de la gente”.

A todo esto, Graciela aclaró que “el lunes sí pude cocinar porque entre las mismas mamás juntamos lo que pudimos. Una trajo dos morrones, otra trajo una oferta de cebollas, otra una zanahoria, y más o menos logramos hacer un guiso con fideos. Hoy me toca cocinar y no tenemos nada (por ayer)”, se lamentó y agregó: “A mi me gusta darles las cosas bien a los gurises, que no les falte nada, pero ahora me pone mal el hecho de no tener para darles”.

Pendientes

“Nosotros en el año 2012 ganamos un proyecto del Presupuesto Participativo, para el comedor del barrio, y los cuatro mil pesos que correspondian a ese proyecto quedaron en la nada” comentó Graciela e hizo en hincapié en un detalle llamativo: “De ese proyecto del presupuesto participativo, nos dieron una cocina, pero que es sólo para gas natural; y acá no hay gas natural, sólo garrafa”.

El comienzo, una promesa

Si bien uno estima que este tipo de relación de ayuda surge por una necesidad vivida, esta historia tiene por detrás una conmovedora unión de mujeres luchadoras, que, aunque algunos estimen que perdieron la batalla por haber fallecido, su lucha está más activa que nunca con un comedor que aún desea permanecer en pie.

En este contexto, Graciela habló sobre esta historia: “En el 2005 habíamos hecho un conjunto de mujeres, un grupo de cinco de las cuales tres ya no están”.

“Nosotros vamos a una iglesia cristiana, y formamos un grupo. Una de ellas tenía cáncer en un seno, y falleció. Otra tenía diabetes, le tuvieron que amputar las dos piernas y también falleció hace cinco meses, la otra tenía cáncer de útero y falleció. Quedamos dos, ella con lúpus y yo que tengo cáncer, pero la voy llevando. Tengo 20 operaciones”, continuó y dijo: “Y en un momento, sentadas en ronda, habiendo hecho una promesa al Señor en la Iglesia Cristiana, y yo dije: si puedo salir adelante, voy a hacer algo que me llene a mi, que me de aliento, y poder ayudar a otros. Entonces entre todas nos pusimos a pensar qué nos gustaría hacer. Y como yo pasé mucha necesidad cuando era gurisa dije: a mí me gustaría poner algún lugar para darle comida a la gente”.

“Una de mis compañeras dijo que estaría bueno cocinar y repartir la comida a la gente que está en la calle. Entonces una tenía un auto y ella lo prestaba. Nosotros cocinábamos con lo que juntábamos, y una vez que teníamos la comida repartíamos en el auto la comida. Después cuando la gente se enteró, tanto de acá del barrio como de alrededores, y empezaron a acercarse. Entonces dijimos: bueno, no le llevamos más la comida sino que se las damos acá”, y así se dio”.

Sacar a los chicos del entorno

Clara, una joven estudiante que colabora desde hace seis años con el comedor, habló sobre una parte fundamental de la ayuda: “Más allá de que venimos, tomamos la leche, comemos algunas galletitas o algunas facturas, lo que tengamos, se hace todo esto para que los más chicos salgan un poco de ese entorno que los rodea, porque acá hay muchos chicos que no van a la escuela. Muchos nenes que de muy chiquitos ya dejan de estudiar, se encuentran con la droga al lado, en la misma ronda y eso es lo que más duele”.

“Vos lo ves y te duele”, se lamentó, y dijo: “La idea es incentivarlos, mostrarles que hay otras cosas, que jueguen un rato, que tengan contención, que aprendan a jugar, que estén acompañados, y sientan el cariño de las personas. Capaz tienen diez años y te pidan upa, o que los subas, pero la pasan bien los chicos. Forman un vínculo tan grande con uno que es increíble, no se puede dejar a los chicos así”.

¿Cómo colaborar?

Lo que se necesitan básicamente son alimentos. Hay freezer, heladeras y todo así que pueden ser alimentos no perecederos como alimentos perecederos, porque se va cocinando con lo que hay y tienen lugar donde se conserve.

Ante ello, Clara ofreció que ante cualquier donación pueden comunicarse con ella a través de su Facebook: Clara Colombo, o bien, pueden dirigirse hacia la casa de Graciela Coronel, en 13 del Oeste Norte 375, peatonal casa 9 del barrio Los Cachetudos.

En tanto, para aquellos que tengan colaboraciones y quieran comunicarse con Graciela pueden hacerlo a través de su celular: 15625015.

Por Eugenia Delorenzi

Me gusta: Me gusta Cargando...