Un año viejo y un año nuevo

Jano, el dios latino de los principios y de los fines, al que se consagraba el mes de enero en la vieja Roma, tenía dos rostros, uno miraba al pasado y otro al futuro, ya que ambos le eran conocidos. Me parece que del mismo modo tenemos que mirar este fin del 2016, e inicio del 2017. La mirada al pasado, que conocemos y nos duele, para asumirlo, y al futuro que desconocemos, para tratar de intuir lo que viene, con una actitud preventiva para no repetir errores pasados y los fracasos consecuentes. El desafío es crecer y, a veces, crecer duele. En este cometido, la herramienta más útil es sin duda la educación. Existe bastante acuerdo en que ciencia y técnica son fundamentales, para el desarrollo. No pareciera existir la misma certeza, con la cultura. Skármeta, el autor de “El cartero de Neruda”, convencido del escaso compromiso de los gobiernos con ella, más en tiempos de crisis, la llamaba “la quinta rueda del carro”, la que no se usa. A mi entender, esa quinta rueda puede mover montañas; no se trata de priorizar ciencia y técnica o cultura, sino “y” cultura.

En España se estimula el aprendizaje de la ciencia y la creatividad con un concurso donde los alumnos eligen un tema de física, que luego presentan de la manera más divertida a sus compañeros, para romper el mito de que la física es aburrida. Es evidente, en países avanzados de Europa, a pesar del miedo, el valor enorme que confieren a la cultura. Los museos, las grandes obras arquitectónicas, son permanentemente visitados por alumnos y docentes de todos los niveles, que interactúan permanentemente.

En la iglesia de Santa María de la Mar (Barcelona), he visto cómo un docente de primaria, luego de recorrer la iglesia con sus alumnos y ubicarlos en los bancos de uno y otro lado del pasillo, explicaba ayudado con una tablet, el proceso de construcción, desde los cimientos, de ese templo. Lo hacía buscando crear en esos niños el respeto por los que lo construyeron, el sentimiento de ser guardianes de ese patrimonio, la responsabilidad sobre ese legado. En suma, el maestro estaba construyendo ciudadanía. No es poco el patrimonio cultural de nuestro país y nuestra ciudad; empecemos a valorarlo, a cuidarlo, reconozcamos a nuestros artistas del pasado y apoyemos a los de hoy, porque ellos están construyendo el futuro.

Juan José Villanueva

