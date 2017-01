Seven: Fiji venció a Los Pumas 7’s

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas 7’s cayó anoche ante Fiji 19 a 12, en la final del Seven de Viña del Mar, por la segunda etapa del Sudamérica Rugby Sevens, que se jugó en el Colegio Mackay de la ciudad balnearia chilena. Argentina se había ido al descanso 12 a 7 pero en el complemento no pudo mantener la diferencia. En semifinales Argentina había derrotado a Chile 19 a 17 y Fiji a Canadá 29 a 10.

En cuartos de final Argentina venció a Colombia 19 a 7, Canadá a Uruguay 24 a 5, Chile a Estados Unidos 26 a 10 y Fiji a Brasil 54 a 0. Con esa victoria de cuartos de final los trasandinos lograron la clasificación al Circuito Mundial, para el cual Argentina ya estaba clasificado. De este modo Chile jugará en los torneos de Las Vegas (Estados Unidos), Vancouver (Canadá) y en la qualy del HSBC World Rugby Seven Series 2017.

