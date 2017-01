“Se ve complicada la situación para las paritarias”

La concejal Paola Delese manifestó sus expectativas para este año.

Son muchos y de distinta tinte los temas que se debatirán y llegarán para tratarse en el Honorable Concejo Deliberante, al inicio de las sesiones para este año.

Presupuesto, servicios públicos, Terminal, Plan Maestro de Agua, cuestiones de educación, seguridad urbana, tránsito, Viviendas, deportes, salud, entre otras aristas, son las que se estipula que resonarán en el espacio ubicado en el cuarto piso del Municipio local.

En base a ello, La Calle dialogó con Paola Delese, Concejal del Bloque Frente Una Concepción, quien realizó un balance del 2016: “en general es positivo por que se pudo trabajar, el diálogo fue permanente, constante y fue posible sobre todo; por ahí si hay cuestiones específicamente desde el Bloque que quedaron pendientes como el boleto estudiantil, por ejemplo, que no hubo forma de que saliera. La verdad es que si bien la postura oficial era sí estamos de acuerdo, al momento del debate siempre había una traba y cuando conseguía salvar esa traba y dar respuesta aparecía otra y así durante todo el año. Fue lo que más me marco, porque era el proyecto más fuerte y de mayor impacto social que presentamos y que no haya salido es de alguna manera una decepción ya que beneficiaba a muchas familias que no tienen la posibilidad de pagarle el pasaje para que sus hijos vayan a la escuela”.

“Presentamos proyectos para mejora de los bulevares y las veredas, si bien no se trataron en la Comisión de Obras públicas, el concejal González que preside esa comisión, lo elevó directamente a planeamiento para que desde allí se hiciera el presupuesto y el balance para que se trate ya con todas las respuestas que se plantearon. Este también es uno de los programas de mayor impacto social que formulamos porque son lugares transitados hoy por hoy y se tornaron peligrosos, sobre todo el Yrigoyen, sobre Constituyentes y Díaz Velez, donde se complica la circulación peatonal”, destacó la funcionaria en cuanto a los proyectos que más la marcaron.

Las iniciativas

En cuanto al desarrollado destacó: “estoy en la Comisisón de Educación y ahí se trataron sobre todos muchas cuestiones que tenían que ver con cursos y proyectos que llegaban pidiendo ayuda económica, pero sobre todo llegaron muchos pedidos en busca del reconocimiento municipal. También en las comisiones no permanentes del hogar geriátrico hemos trabajado mucho por realizar tareas más que nada respecto de la situación del personal de allí, que al principio cuando asumimos era bastante caótica y fuimos regulando, a través del área de administración, las cuentas del hogar y se llamó a licitación también para arreglar un ala de habitaciones que estaban en deterioro”.

“En la comisión de la Escuela Granja tenemos proyectos que se aprobaron el año pasado y que son de implementación para este año, incluso algunos son en conjunto con el INTI y con la provincia para que les den una ayuda económica para la parte de los talleres”, manifestó Delese y agregó: “el proyecto más abarcativo de la Escuela Granja es poder establecerlo como un instituto aerotécnico, eso también se presentó y es una de las tareas más fuertes que se realizaron en conjunto con la Directora de Departamental de Educación”

Mirada sobre el 2017

Otro de los temas dialogados fue en base a las expectativas para este año en el ámbito del concejo, como así también sobre el contexto nacional; en base a ello la concejal señaló : “espero poder seguir trabajando otra vez y de la misma manera con la posibilidad de diálogo que tuvimos el año anterior. Estamos revisando proyectos, uno de esos lo hacemos en conjunto con Juan Martín Garay del Frente Para la Victoria y lo estamos para poder presentarlo ahora a principio de año; si bien estamos de vacaciones seguimos trabajando constantemente”

“En el ámbito nacional y provincial se ve bastante complicada la situación para las paritarias que se vienen porque los presupuestos en cuanto a salarios están bastante por debajo de lo que cualquiera de los sindicatos va a pedir así que veo un panorama poco alentador”, comentó y a la vez añadió: “aquí en lo local fue este uno de los planteos que hicimos los que votamos en contra del presupuesto porque una de las cuestiones era que se preveía en el tema de salarios quedaba por debajo de la inflación que se ve, entonces ya de por sí estábamos poniéndole un techo a la negociación.

En referencia a los proyectos que considera que deben ser tratados con emergencia, declaró: “ el tema del boleto estudiantil es lo que me gustaría que este año se debata con más fuerza y buena voluntad. Además considero que gran parte de los reuniones que tenemos por delante van a girar entorno a la cuestión presupuestaria, los gastos y a los salarios de los empleados, allí hay temas importantes por tratar, como lo son también la Terminal de Ómnibus, donde se está esperando la decisión de la provincia para que finalmente el debate se de en el concejo, nosotros tenemos la postura de que el contrato debería haberse dejado sin efectos hace tiempo pero se sigue dando vueltas sobre ello”.

Me gusta: Me gusta Cargando...