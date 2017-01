Se puso punto final a las primeras actividades

▌La pesca, el voleibol de cuartetas y el hockey five tuvieron ayer sus finales coronando a los primeros ganadores del deporte en la Fiesta de la Playa.



Pese a la lluvia se disputaron ayer las actividades deportivas encuadradas dentro de la Fiesta Nacional de la Playa de Río que se desarrolla en el Balneario Banco Pelay de nuestra ciudad.

 Cardone en pesca

En las primeras horas de ayer finalizó el concurso de pesca que, en conjunto organizaron la Dirección de Deportes y el club de pesca El Biguá contando con 50 participantes. El ganador de la general fue José Cardone con 150 puntos. Lo escoltaron Daniel Pagano, 137; Conrado Alves, 16 al igual que Lorenzo Christianse que fue cuarto. El quinto fue Leonardo Campos con 127 puntos.

Entre las damas se impuso Ivana Lamouroux con 55 puntos. La escoltaron Patricia Escobar, 52 y Bianca Chamot, con 48.Esta última resultó ganadora entre los menores siendo segundo Brian Ferreyra con 21 y tercero Máximo Glandín con 18.

En seniors se impuso Conrado Alves con 136. Lo escoltaron Daniel Ardaiz, con 65 y Héctor Farías, 50.

La pieza mayor la logró Franco Villanueva con un pescado que le dio 11 puntos.

Rivadavia en voleibol

En el voleibol de cuartetas de playa, disputado en el sector norte de Banco Pelay, dominó Rivadavia ganando tanto en mujeres como en varones.

Los resultados de los partidos más importantes fueron los siguientes:

– Mujeres

Semis: Rivadavia 25 – Villa Las Lomas B 16 y Defensoras de La Loba 15 – El Rejunte 25.

Tercer puesto: Villa Las Lomas B 25 – Defensoras de la Loba 15.

Final: Rivadavia 25- El Rejunte 18.

– Varones

Semis: Rivadavia Advance 25 – Los Chicos del CEF 21 y Verdulería Tricolor 17 – Alma 25.

Tercer puesto: Los chicos del CEF 19- Verdulería Tricolor 25.

Final: Rivadavia Advance 25 – Alma 23.

 Hockey five

En lo que hace al torneo de hockey five que organizó el Jockey Club, debió finalizar en el complejo Apolo de fútbol 5 debido a la lluvia.

Entre las mujeres se impuso 100% Actitud de la ciudad de Gualeguaychú. En la final derrotaron a Playeras.

Entre los varones fue campeón Díganle que no a la pelota de Colón y Villa Elisa y segundo Jockey Club de nuestra ciudad.

