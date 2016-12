Se multiplican los asentamientos en nuestra ciudad

Son cada vez más las familias que se instalan en precarias condiciones, en los asentamientos.

Mientras algunos barrios de la localidad se llenan de lujosas casas y countrys privados, hay otra cara uruguayense que cada vez parece más herida: crecen los asentamientos existentes y surgen nuevos, donde viven cientos de personas todas en extrema vulnerabilidad. La multiplicación de estos barrios en Concepción del Uruguay es una problemática que preocupa desde diversas aristas, no sólo las condiciones de habitabilidad de cada una de las casillas levantadas con palos, chapas y plásticos, sino también desde la realidad que atraviesan las familias que no poseen recursos para vivir, no tienen un techo para pasar la noche, no tienen trabajo, no pueden mandar sus hijos a la escuela, son vulnerables a cientos de enfermedades y las condiciones de precariedad aumentan día a día. Los asentamientos crecen en nuestra ciudad, otra vez la necesidad de las familias por contar con un pedazo de tierra fuerza la instalación de viviendas precarias, tal es el caso del recientemente montado sobre calle 23 del Oeste Norte, pegado a la ex fábrica “Fapu”, al que visitamos ayer por la tarde. Alrededor de media manzana se pobló de casillas y familias que no encontraban otro lugar mejor para vivir, incluso los escombros del Fapu sirven para que un grupo de gente viva allí adentro. La crisis existente desactualizó todos los planes. Cientos de personas se fueron instalando en terrenos municipales, en fábricas abandonadas o espacios imposibles de urbanizar. En diálogo con La Calle, uno de los vecinos que con su familia viven allí, manifestó: “nos vinimos del Barrio Las Mandarinas por comodidad, acá nos sentimos mejor, llegamos hace 10 meses más o menos”.

“Hace poco desde el muncipio llegaron para hacer un relevamiento de las familias que estamos acá. Somos alrededor de 20. Nuestro gran problema es que nos tenemos agua ni cloacas, los martes y los jueves viene el aguatero, nos carga los latones y con eso nos bañamos, comemos y vivimos”, comentaron.

Producto de la exclusión social y el desempleo, no sólo se observa que antiguos asentamientos se van repoblando, se suma también una progresiva ocupación de terrenos por parte de grupos familiares.

Los factores

Según los analistas existen varios factores que inciden en esta problemática; hablamos por ejemplo de la dificultad en el acceso a la tierra por su alto costo, la desocupación, el desempleo, la precarización laboral y el aumento del costo de vida. En el diálogo con los vecinos del nuevo asentamiento, nos encontramos con una realidad, casi todas las familias emigraron allí porque no pueden afrontar los alquileres; de esta forma, como es sabido, comienza un proceso de usurpación de tierras. A esta situación tenemos que agregarle un condimento no menor, la marcada tendencia a la venta fraudulenta de lotes por parte de privados, en tanto la compra de terrenos baratos y sin escrituras termina siendo un arma de doble filo ya que los loteos no poseen títulos de propiedad ni servicios para una vida digna. Ante este panorama nos encontramos con que los actuales recursos para la ejecución y el financiamiento de políticas de hábitats no alcanzan y la mayor dificultad es cómo llega esa política a concretarse, ya sea a través de la construcción de viviendas por parte de los gobiernos o apoyo para acceder al financiamiento.

Por Ana Paula Alegre

