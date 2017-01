Rincon de lectura: Recomendados de librería Proa

INDIAS BLANCAS

Florencia Bonelli

589 pág. – $299

Edit. Punto de Lectura

Corre el año 1873 y la sociedad porteña se consolida alrededor de las familias con apellidos ilustres. Laura Escalante, hija de un general de la Nación, es una bellísima joven con ideas claras y fuertes convicciones. Cuando viaja a Córdoba para atender a su hermano enfermo, conoce al indio ranquel Nahueltruz Guor y su vida cambia para siempre. Un amor irrefrenable, enfrentado a todos y a todo, incluso a ellos mismos, los hace transitar años dolorosos, llenos de aventuras, desencuentros y acción, en el marco de la épica lucha entre indios y blancos que ha definido nuestro país desde entonces.

Con maestría narrativa y un profundo conocimiento de la historia argentina, la autora ofrece en “Indias Blancas “un relato de amor apasionado, donde indios, blancos y mujeres cautivas entretejen una trama que perdura para siempre en la mente de un lector.

MY DILEMMA IS YOU

SIEMPRE CONTIGO

Cristina Chiperi

343 pág. – $329

Edit. Suma De Letras



El esperado cierre de My Dilemma Is You, la trilogía de la que todo el mundo habla.

La verdad va a salir a la luz y cuando todo estalle… ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam?

«La historia de Carly se está repitiendo…». El presentimiento que ha acompañado a Cris durante toda la fiesta es quizá algo más que una voz que resuena en su cabeza? ¿Y a quién pertenecía la mirada asesina que ha creído distinguir mientras un coche se dirigía hacia ella a toda velocidad?

Los secretos están a punto de salir a la luz y cuando Cris descubra todo lo que Cam y sus amigos le han estado ocultando, la verdad no será fácil de aceptar. Su mundo corre el riesgo de desplomarse, pero ¿son el amor y la amistad algo que se pueda borrar sin más? E incluso aunque Cris esté preparada para olvidar… ¿lo está para tomar una última, e importantísima, decisión?

El amor de verdad nunca se rinde.

My Dilemma Is You ha recibido más de 20 millones de visitas en Wattpad.

FOTOGRAFIA DIGITAL DE LA A A LA Z

Nigel Atherton – Steve Crabb

176 pág. – $1348

Edit. Omega

Presentado en un formato de fácil lectura e ilustrado con excelentes fotografías, proporciona una referencia completa de los términos, técnicas y estética de la fotografía digital, como también los puntos más importantes para elegir una cámara, el manejo de sus funciones principales, como fotografiar distintos motivos, transferir imágenes al ordenador y finalmente mejorarlas y manipularlarlas para su impresión.

Escrito por el equipo que realiza la mejor fotografía digital de Gran Bretaña “What Digital Camera”.

EL MUNDO DE LAS HADAS

Sylvie Lehmann – Dominique Mertens

120 pág. – $319

Edit. El Ateneo

Diminutas y livianas como plumas, las hadas nos rodean por todas partes sin que las veamos.

Las hadas del mar viven en la playa; sus casas están dentro de los caracoles…

En el bosque se esconden unas hadas juguetonas a las que les gusta mucho celebrar fiestas. Las hadas del campo son muy generosas: tienen el corazón grande y siempre están dispuestas a ayudar a los demás.

¡Recorre las paginas de este libro mágico y descubrirás el mundo maravilloso de estas fantásticas criaturas!

