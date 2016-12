Rincon de lectura: Recomendados de librería Proa

MUJER Y MAESTRA EN UN MUNDO DE HOMBRES

Viviana Rivero

173 pág. – $219

Edit. Emecé

Corre 1885 y en Córdoba se funda el primer colegio estatal sin enseñanza religiosa. Lo dirigirán mujeres, entre ellas la joven Mercedes Castro, que emocionada por la oportunidad firma un contrato en el que acepta que no podrá usar maquillaje ni vestidos coloridos, y que renunciará a noviazgos y matrimonios mientras sea maestra.

La ciudad arde en las llamas políticas de las movilizaciones. Se enfrentan los liberales, que apoyan el nuevo colegio, con los tradicionalistas, que rechazan toda enseñanza que no sea la católica. En medio de los enredos que llevaron a la nación a cortar relaciones con el Vaticano y de una grave epidemia de cólera, Mercedes conocerá el amor, un amor que al principio amenaza su vocación docente. Pero Manuel Urtiaga, un hacendado porteño seductor y audaz, no le teme a esta nueva estirpe de mujeres. De su mano, Mercedes logrará enfrentar a su familia, a la sociedad y hasta al propio gobierno.

Con la destreza narrativa y la pasión por los detalles cotidianos y la pintura de los sentimientos que la caracterizan, Viviana Rivero da vida en esta novela a un amor poderoso que navega sobre los ideales en los que se fundó la Argentina.

Otros títulos de la autora:

MY DILEMMA IS YOU

Cristina Chiperi

410 pág. – $329

Edit. Suma de Letras

Eres mi adicción. Eres mi locura. Eres mi dilema.

Primera parte de la trilogía “My Dilemma is You”.

Entre fiestas, amigos y buenas notas en el instituto, la vida de Cristina Evans en Los Ángeles no podría ser más perfecta. Pero cuando sus padres le anuncian que deben mudarse a Miami todo cambia.

Pese a la nostalgia, Cris se adapta pronto a su nuevo instituto, conoce a los estudiantes más populares y encuentra un nuevo amor. Solo dos personas parecen no acogerla muy calurosamente: Susan y su novio Cameron, con los que discute constantemente. Pero si juegas con fuego puedes llegar a quemarte, y cuando Cameron la mira con sus ojos castaños… Cris siente que el odio podría convertirse en algo muy diferente.

Otros títulos de la autora:

POLÍTICA

MACRI CONFIDENCIAL

PACTOS, PLANES Y AMENAZAS

Ignacio Zuleta

381 pág. – $349

Edit. Planeta

El autor responde las preguntas que aún nadie pudo responder sobre Mauricio Macri. ¿Cómo decide? ¿Cómo gobierna? ¿Cómo cambió desde que llegó a la Casa Rosada? ¿Cuáles son sus temores y cuáles las amenazas reales que enfrenta?

Treinta años de trayectoria y prestigio, y un manejo notable de información privilegiada, le permiten a Ignacio Zuleta iluminar al presidente en todas sus dimensiones. Como caudillo latinoamericano fascinado por las redes sociales y la política posterritorial y como jefe de Estado urgido por el uso de las artes de los más audaces operadores de la vieja política.

Este libro cuenta cómo se armaron y cómo funcionan los castings gubernamentales. Detalla la cocina de Cambiemos y los conflictos internos de una alianza transgénica. Explora el mundo de los CEO y las presiones de las empresas para conseguir beneficios y vetos. Habla del nuevo sistema, pero también ilumina a tres de los personajes claves del mundo Macri. Convierte en thriller los nudos del primer año de gobierno, como las tensiones y armonías con la Corte Suprema, y advierte sobre los abismos que amenazan.

Zuleta puede retratar a Macri con los ojos de quien vio y trató a los grandes jugadores de la política argentina desde la recuperación de la democracia. Basado en más de un centenar de entrevistas a los protagonistas del gobierno –incluido al propio jefe de Estado– y de la oposición, y sobre documentos secretos, Macri confidencial es una narración sobre el Presidente, el nuevo tiempo y la política entendida como el día a día, el corto plazo y la conservación del poder.

Otros títulos relacionados:

INFANTIL

EL COLORIDO DIA DE ZOE

UN LIBRO SOBRE COLORES

Colección “Movedizos”

7 pág. – $289

Edit. Sigmar

“¿Por qué seré toda blanca?, se pregunta Zoe, la gata.

¡Podría ser de otros colores!

Zoe mira a su alrededor: ¡todos sus amigos tienen distintos colores! ¿Qué pasará que ella no es así? Acompañala a descubrirlo en esta divertida historia sobre colores, con figuras desplegables.

Otros títulos de la colección:

Me gusta: Me gusta Cargando...