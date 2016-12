“Recién voy cayendo”

▌A una semana de lograr el título en el TC Pista Mouras, Agustín De Brabandere dialogó con LA CALLE contando sus sensaciones.

El fin de semana pasado, el deporte uruguayense vivió otra de sus páginas de gloria, cuando Agustín De Brabandere se consagró campeón del TC Pista Mouras. A una semana, y en pleno festejo de la navidad, el piloto dialogó con LA CALLE, contando lo sucedido. “Realmente a medida que pasan las horas y los días empiezo a darme cuenta lo que pasa, todo lo que logramos, y es un sueño. Si tengo que darle un puntaje a este 2016 diría que un “10”, porque salió todo como lo esperabamos”.

A la hora de hablar sobre el porque de su campeonato, De Brabandere comentó que: “fuimos regulares, eso fue lo más importante, porque en la 2ª fecha tomé la punta del campeonato y no la solté más. Pero si nos ponemos a pensar en la última fecha, hice una carrera inteligente, yo quería que llueva y así pasó, me siento mejor con lluvia. A medida que pasaban las vueltas, le pedí a los de mi equipo que no me hablen más porque se notaba que ellos estaban más nerviosos que yo, no quería perder la concentración.

A la hora de hablar sobre el recibimiento en nuestra ciudad, el uruguayense dijo que: “fue algo increíble, porque vino mucha gente, amigos y familiares que no pueden ir a las carreras pero ahí estaban. Yo ya viví estas caravanas con los hermanos Bonelli, y soñaba con que me pase algo así”.

Se terminó el 2016 para Agustín De Brabandere, quién tuvo la chance de subir de categoría, pero se quedó un año más en el TC Pista Mouras para ser campeón y finalmente lo fue.

Pasará al TC Mouras “Es una categoría más competitiva”

Cuando terminó la temporada 2015, Agustín De Brabandere tenía la habilitación para pasar al TC Mouras luego de un primer año en la categoría más chica de la ACTC. A pesar de eso, recién en el 2017 confirmó que dará el salto, y sobre el nuevo desafio que va a tomar, De Brabandere dijo lo siguiente: “ahora me pongo a pensar cuando dijimos que nos íbamos a quedar un año más en el TC Pista Mouras, y todo salío espectacular, ahora vamos a dar el salto, a una categoría que es más competitiva, donde las cosas van a ser diferentes, porque los sábados, a parte de clasificar están las series, y tienes que estar concentrado durante todo el día”.

Hay que destacar que en varias ocaciones, el TC Mouras compite con invitados, y sobre eso hizo hincapié el uruguayernse: “es otra cosa correr con invitados, porque esos pilotos con los que vas a participar, tienen más experiencia, y te ayudan en las cosas que uno necesita saber, y más aún si sos nuevo en la categoría. Lo bueno es que voy a correr seguramente con Próspero o Nicolás Bonelli, porque ellos conocen bien los autos, ademas los preparan acá y al ser pilotos de TC, saben muchas cosas más que las que yo se”.

La temporada 2017, tendrá en la primera fecha en Mar de Ajó a un Agustín De Brabandere, que a pesar de su corta edad, tiene un campeonato en sus espaldas, aparte de la experiencia que fue sumando en estos dos años compitiendo en las categorías de la ACTC. Lo que si es más seguro, es que el piloto de nuestra ciudad, está un paso más cerca de lograr el sueño de todo que corre en pista en nuestro país, llegar al Turismo Carretera.

