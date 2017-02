Realizan un monitoreo constante de las playas

Luego de los resultados que se conocieron por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), en cuanto al estado actual de las playas y balnearios del río Uruguay, entre ellas Banco Pelay de Concepción del Uruguay, el licenciado Néstor Oliver, encargado de la oficina local del Laboratorio Provincial del Agua, manifestó que los índices de bacterias coliformes que arrojan sus resultados no son iguales a los que difundió el organismo, en tanto destacó que los parámetros en nuestra ciudad están normales.

Recordemos que días atrás la Caru informó que muchos balnearios de la costa entrerriana estaban superando los índices permitidos para recreación entre diciembre y enero. Por su parte Oliver manifestó que su laboratorio tiene otros métodos y no todos los índices coinciden con los de CARU. En la comunicación con diferentes medios radiales de la ciudad, el representante destacó que se puede ir perfectamente a los balnearios salvo el municipal, Balneario Itapé, donde los valores siguen altos y las aguas no están aptas para su uso recreativo.

“Estamos monitoreando el río Uruguay desde el 11 de noviembre hasta el 31 de enero, donde los valores son normales salvo el Itapé”, comentó Oliver.

Entre tanto desde la oficina de Concepción del Uruguay comentaron que seguirán monitoreando los balnearios y en caso que exista un alerta en los análisis procederán a sugerir las acciones correspondientes al municipio, mientras tanto no hay que alarmar a la población.

“Cuando se dan valores crudos sin dar una explicación, pueden alarmar a la población, a diferencia de la Caru que muestra un punto de diferencia con el Pelay, los demás valores son similares”, explicó Oliver.

