Precisiones sobre el amplio dispositivo en Pelay

El director de Seguridad Urbana de Concepción del Uruguay, Alfredo Gobbi, se refirió al megaoperativo que la Comuna implementa, en conjunto con la Policía de Entre Ríos y sus distintas Divisiones, en Banco Pelay, con motivo de la realización de los espectáculos artísticos en la Fiesta Nacional de la Playa de Río.

En este marco, informó que hay agentes municipales de Tránsito apostados en la avenida Tavella, en la zona del ingreso al puente como también en el trayecto del camino, en la entrada y la salida del balneario y en el sector de la avenida por el estacionamiento, a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Se suman al accionar las motos y la camioneta de Tránsito y la aplicación del radar para constatar que los vehículos no se excedan de la velocidad permitida.

En lo que hace a la colaboración policial se disponen de más de 40 efectivos y habrá más de 60 para este viernes 20, sábado 21 y domingo 22, con perros y a caballo, motorizados y en patrulleros. El personal de la fuerza se responsabiliza del control desde que el visitante desciende del auto en la zona del estacionamiento –desde la entrada hacia la derecha, primero por el 1 y luego por el 2 y el 3 sobre el costado sur-, efectúa el cacheo y corrobora que nadie ingrese con envases de vidrio o latas.

Cuando esa área se completa se habilita el estacionamiento 4, sector donde otrora se realizaba el motocross (en el camino de regreso a Paso Vera). En base a ese mismo orden se efectúa el desalojo de manera de que no haya una confluencia y congestionamiento de vehículos.

Por su parte, los colectivos de la empresa Buses del Litoral –encargada de los viajes, cuyo boleto se fijó en $13 para la ida y en igual valor para la vuelta- detienen su marcha antes de las cabinas. Los pasajeros descienden y caminan hacia las cabinas, en el caso de que deban adquirir su entrada.

Para el regreso se cuenta con siete u ocho unidades, estacionadas desde la rotonda hacia el sur, que salen a medida que se completan y, debido a una cuestión operativa, por espacio de aproximdamente una hora no pueden retornar.

En tanto que media hora antes de la finalización del espectáculo se interrumpe el ingreso a Pelay, a los fines de liberar el carril de ida para que haya dos de vuelta.

