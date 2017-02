Planta Avícola. Denuncian hostigamiento de la patronal

Los empleados manifiestan una persecusión diaria.

En la semana del 12 de diciembre del 2016 se iniciaba un conflicto laboral en la Granja Tres Arroyos que hasta hoy no ha presentado soluciones concretas para los obreros de la planta La China. En síntesis y como bien sabemos, por una decisión de la patronal la empresa cerró sus puertas, luego las volvió a abrir, los obreros se ubicaron nuevamente en sus puestos de trabajo, semanas después se noticiaban con el pago de sus haberes de los descuentos por las horas de trabajo perdidas y entre medio de estos vaivenes las cartas documento y las presentaciones e intimaciones a la patronal, desde la Dirección Provincial del Trabajo, por parte de los empleados, fueron y son, hasta hoy, un recurso adoptado contra el hostigamiento que manifiestan vivir cotidianamente en sus puestos.

Al respecto La Calle dialogó ayer con miembros del sindicato de la alimentación quienes destacaron que los dueños de Tres Arroyos no quieren dialogar, amonestan gente sin justificación y no hacen más reportes por accidentes laborales; “nos están hostigando desde todos lados y nos están apretando con despedirnos hoy nos avisaron que no va a estar nuestras quincena, que la depositan mañana”, declararon.

Las denuncias

En cuanto a las acusaciones que visibilizan los obreros cabe destacar que no sólo incluyen la rotura de máquinas y no reparación de las mismas, sino que destacan una constante persecución a los empleados. “En la parte de desplume, por ejemplo, sólo se verifica al animal y hubo una rotura en la corta garra, que denunciamos en su momento y no se arregló. Hacemos el trabajo repetidas veces por los problemas que se presentan. El pollo va desde ahí al sector de empaquetado y se trabaja en condiciones deplorables”, comentaron. En tanto en la comunicación los sindicalistas añadieron que los jefes de la empresa no escuchan sus anuncios. “Los encargados tienen una orden de servicio que no se está cumpliendo y no escuchan los reclamos de los trabajadores, como así también desde recursos humanos y desde producción, ellos tienen la orden desde el Directorio de no hablar con nosotros ni dar información”, señalan ya agregan: “nos rodean para que nosotros actuemos, quisieron amonestar a un compañero porque se descompuso y fue al baño, nos pareció ilógica la determinación lo tratamos de explicar pero no quisieron hablar ni nos miraban. Ayer tuvieron accidentes laborales dos compañeros por tirones y contracturas de las máquinas, eso tiene que ser reportado por un encargado y se envía a recursos humanos para que luego la ART. Ahora el encargado pasó el problema y se evalúa ahí mismo si te ve un médico o no, o sea que en definitiva ahora además hacen de médicos, son jueces de nuestros accidentes”.

