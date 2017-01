Planean crear el Consejo de la Juventud

El Área de la Juventud local inicia el 2017 con nuevos proyectos y compromisos.

Ciertas actividades del 2016 marcaron una importancia tal que ya están fijas en el calendario 2017. Muchas acciones obtuvieron una trascendencia tal que llevan a que desde el área de la Juventud local, se comprometan a volver a desarrollarlas y renovar el compromiso con nuevos desafíos. En este aspecto La Calle dialogó con Cristian Bonato y Luciano Rodríguez, que son dos de los Coordinadores del área de la Juventud Municipal y nos comentaron sobre las nuevas propuestas para otro año de gestión.

Las actividades

“Comenzamos nuestra gestión con una creciente histórica en la cual concentramos todas nuestras energía a bajar a los barrios, ayudar y estar presentes en los centros de evacuados. Ahí comenzó la idea de la Fiesta de Reyes, que en estos días se concretó su segunda edición; el objetivo es estar presente en los chicos”, manifestaron y agregaron: “estamos muy contentos de que se hayan sumado voluntades y que el evento haya crecido tanto de un año al otro”

El lamentable hecho del accidente de los jóvenes en Caseros marcó otro punto de inflexión en el Área y llevó a los coordinadores a replantearse cuál era la situación que viven los adolescentes respectos del verano, la noche y el consumo de alcohol; frente a esta realidad decidieron implementar en la ciudad el programa que hoy se conoce como “Conductor Designado”. “Tomamos el lema de que no se vive una noche linda si no se toma, para revertirlo y generar prevención en los chicos. Fue algo que nos llenó de satisfacción porque lo trabajamos junto con el área de seguridad urbana municipal y a medida que nosotros lo íbamos implementandolo veíamos cada fin de semana como los resultados cambiaba día a día”. En cuanto al programa destacaron que actualmente hay un proyecto de ordenanza para la implementación del mismo y están a la espera de que salga por ordenanza, en tanto la idea para este nuevo año es trabajarlo desde seguridad en coordinación con aquellos eventos o lugares puntuales durante el año, como por ejemplo las guitarreadas de la UTN, próximamente la Fiesta de la Playa, entre otros.

“En abril tuvimos el FUCU, lo que llamamos Facultades Unidas Concepción del Uruguay. La misma nació cuando a modo de excusa comenzamos a reunirnos con todos los centros de estudiantes y nos parecía importante generar un lazo entre ellos y que se conozcan. Fue muy gratificante y sobre todo por lo que generó entre ellos, algo que quedó plasmado en este 2017 para volverlo a hacer” destacaron en cuanto a otra de las actividades dispuestas y comentaron que planean para este año organizar el Foro Interuniversitario en la ciudad.

Otro de los puntos importantes en la gestión es la disposición de la Tarjeta Joven; “era necesario que tomen como propia esta tarjeta porque es algo que les facilita la posibilidad de obtener descuentos en sus compras, no sólo a nivel provincial, sino también local, ya que viene con un convenio con comercios de la ciudad”, añadieron.

En la entrevista los funcionarios hicieron hincapié en volver a concretar, como lo hicieron el año pasado, una noche de boliche única y especial para personas con discapacidad. “Ese evento lo hicimos en compañía de la Dirección de Discapacidad y recuperamos una fiesta que hace años se había dejado de hacer. Los dueños de los boliches se sumaron a la idea y pudimos ingresar a más de 150 chicos con discapacidad invitando a diferentes instituciones locales. Esta acción también nos dejó el compromiso para este año de repetirla en vacaciones de invierno en otro boliche diferente y sumando más personas”.

“El Intendente, comenzada la gestión, nos invitó a trabajar y articularnos entre todas las áreas trabajando en conjunto y esa fue una de las tareas y metas que tratamos de cumplir, conociéndonos y generando acciones”, señalaron y en este marco manifestaron que trabajaron con el Área de Coordinación de eventos para la realización del Vivo Concepción y de la Estudiantina. “Esta última para nosotros marcó un antes y un después, también lo fue para los jóvenes y este año queremos ampliar la participación a más cursos escolares. Es un desafío involucrar a todos los sectores del secundario tratando de armar un esquema integral y más amplio”, comentaron.

Otra de las tareas se concretaron en conjunto con Derechos Humanos en el marco del Día de la Memoria, y realizaron un mural pintado por jóvenes. “Nos pareció indicado que a través de esta experiencia los jóvenes se identifiquen como jóvenes, compartimos dos días de pintada y ellos manifestaron su voluntad de participar y eso quedó plasmado en los dibujos”.

Desafíos

Entre los puntos más destacados para este 2017, desde el área concretarán tareas en cuando a la Alfabetización Digital para los Jóvenes, por ejemplo, trabajo que realizarán en conjunto con la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y que apunta a brindar herramientas de seguridad a la hora de la navegación en Internet. Además los coordinadores proponen crear con Consejo Juvenil, programa que será tratado en el HCD (Honorable Concejo Deliberante) de nuestra ciudad y que lleva a que los adolescentes no sólo se nutran de la actividad política local, provincial y nacional, participando activamente sino que a demás se interioricen sobre cómo funciona este organismo del Estado.

Me gusta: Me gusta Cargando...