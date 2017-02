Paritaria docente: “No fijamos un techo ni un piso”, dijo Bordet

Interrogado sobre las advertencias de los gremios docentes acerca de que no comenzarían las clases si no los satisface la oferta salarial, el mandatario expresó: “Todavía no nos sentamos a hablar y ya se está hablando de esto. El año pasado dimos 37 % de aumento. Fue uno de los acuerdos paritarios más altos y tampoco se iniciaron las clases. Pido mucha responsabilidad para que nuestros alumnos no sean perjudicados y alcanzar acuerdos serios”.