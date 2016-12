María Auxiliadora y Parque Sur se preparan y se conocen rivales

▌La quinta categoría del fútbol argentino ultima detalles para su nueva edición que comenzaría el 29 de enero. Son numerosos los entrerrianos que estaráin participando.

La página Ascenso del Interior ha informado sobre los equipos cuyas Ligas han pedido cupo para participar del próximo Torneo Federal C. Recordemos que de este torneo los clubes María Auxiliadora y Parque Sur serán quienes representen a nuestro fútbol y ya se encuentran trabajando pensando en ello.

De acuerdo a lo que también informa la página mejor informada del fútbol del interior, en la edición 2017 el número superará los 300 equipos en busca de los 16 ascensos al Federal B 2017.

La Regionalización es una de las claves, ya que los equipos saben en qué Zona geográfica comenzarán y finalizarán en busca del ascenso. La otra, la rebaja en aranceles dispuesta por el Consejo Federal.

Recordemos que el próximo Federal C 2017 comenzará el 29 de Enero y culminará a fines de Abril. Los equipos que asciendan, disputarán el Federal B desde el 28 de Mayo.

El formato del torneo será similar a los anteriores, solo que el número de equipos por Región será distinto, con lo cual puede llevar a que algunas de las Regiones tengan un número menor de fases de play off.

Cada una de los 8 Regiones otorgará 2 ascenso directos.

 Los entrerrianos

Los confirmados son aquellos equipos cuyas ligas han solicitado cupos para participar mientras que figuran a confirmar son estimaciones de la página Ascenso del Interior. El detalle es el siguiente:

 Confirmados

Liga Regional: Ramsar Juniors de Basavilbaso.

Liga Paranaense: Atlético Neuquén, Sportivo Urquiza de Paraná y Palermo, todos de de Paraná.

Liga de C. del Uruguay: Maria Auxiliadora y Parque Sur.

Liga de Colón: Atlético Villa Elisa.

Liga de Concordia: Santa María de Oro (descendido del Federal B).

Liga Diamantina: Club Atlético Valle Maria.

Liga de Federación: Social y Dep. Federación de Federación.

Liga de Gualeguaychú: Central Larroque (Larroque).

Liga de Paraná Campaña: Arsenal de Viale, Juventud Sarmiento y Atlético de Hasenkamp

Liga de Villaguay: Sarmiento y Barrio Sud.

A confirmar:

Liga de Concordia: La Bianca de Concordia, Defensores de Barrio Constitución y Comunicaciones de Concordia – Liga de Concordia 3 – Según ADI

 Probables rivales

Teniendo en cuenta las cercanías todo apunta para que Parque y María tengan como rivales a Atlético Villa Elisa de Colón y Ramsar Juniors de Basavilbaso en la primera etapa. Esto si se conforman zona de cuatro equipos.

De todas maneras habrá que esperar porque el año que viene es todo un misterior lo que puede pasar con el fútbol argentino que atraviesa la peor crisis de todos los tiempos.

