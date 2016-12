Los jóvenes se reunirán en el Multieventos

Un grupo de jóvenes uruguayenses en forma particular y solidaria han decidido organizar un festejo de Navidad ’16 y de Año Nuevo 2017 en el predio Multieventos con entrada libre y gratuita a partir de la 1,30, de los dos domingos próximos.

El mismo contará con música y sonido en el escenario y la actuación del grupo musical “Sin Bemoles”.

Los organizadores contarán con el apoyo del Municipio en cuanto a la cesión del predio, la organización sanitaria y el seguro, mientras que la Policía de la provincia de Entre Ríos estará a cargo de la seguridad y prevención del festejo.

Desde el municipio informaron que no se permitirá el ingreso de bebidas en botellas de vidrio o envases de metal (latitas), como así tampoco de elementos cortantes o punzantes, para lo cual se efectuará un estricto control previo al ingreso al predio en sí, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias para ingresar únicamente con envases de plástico.

Cabe destacar que dentro del predio se ubicará un gazebo y un vehículo donde se recepcionarán alimentos no perecederos, y útiles escolares para Santa Clara de Asís.

Desde seguridad urbana informaron también que no estarán permitidas las realizaciones de festejos privados en la vía pública y no se han otorgado ningún tipo de permisos municipales para tales eventos, por lo que quienes hicieran estos encuentros estarían infringiendo las normas existentes al respecto.

