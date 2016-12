Los bancarios no harán paro el próximo viernes

En las últimas horas el secretariado nacional de la Asociación Bancaria advirtió que este viernes podrían volver a paralizarse las tareas en todo el país en los bancos privados extranjeros y en el Banco Central.

El gremio rechaza “la actitud de la cámara empresaria ABA que no se presentó esta mañana a firmar el acuerdo salarial paritario en el Ministerio de Trabajo”, informó Eduardo Berrozpe, secretario de prensa del sindicato.

Al respecto el dirigente bancario de Concepción del Uruguay, Adalberto Sosa indicó que luego de eso, se realizó una nueva reunión donde las partes acordaron la firma del convenio respectivo el 4 de enero. Luego del acuerdo, el referente comentó que se levantó la medida de fuerza en tanto los bancos atenderán en forma normal este viernes. Cabe destacar que en su reclamo, los bancarios suman diferentes motivos en la amenaza de paro.

Uno es la precarización laboral en el sistema financiero, debido a que hay una intención por parte del Banco Central de habilitar la venta de servicios bancarios en lugares no tradicionales. También cuestionan que los bancos públicos no tengan políticas activas para movilizar la economía y así generar más puestos de trabajo. Por el momento la Asociación Bancaria informó que las tareas en los bancos privados extranjeros y en el Banco Central se realizarán con total normalidad.

