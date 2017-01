Las ventas minoristas siguen en caída

Desde el Centro Comercial local no avizoran mejoras para este nuevo año.

Las ventas minoristas durante todo el año pasado marcaron una notable caída en sus ventas, acumulando 12 meses consecutivos con tendencia negativa según indicaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); al parecer esta situación no tuvo mejoras, y por el contrario el panorama empeora día a día. Al respecto, La Calle dialogó con Román Tófalo, Presidente del Centro Comercial de Concepción del Uruguay, quien manifestó que el año arrancó como una continuidad de lo que se venía dando en el 2016, es decir, con una sostenida caída de ventas. “Lamentablemente en este mes se agudizó esa situación a nivel nacional y a nivel local también, no escapamos a la realidad nacional. El consumidor consume cuando tiene una sensación de estabilidad laboral, una buena perspectiva de ingresos hacia delante y como esto no está sucediendo y todavía no hay ninguna señal de que va a haber una reactivación de la economía, el consumidor se retrae”.

En cuanto al movimiento turístico que se espera en los comerciantes de este rubro, el representante comentó: “aquel que está en condiciones de tomarse su descanso veraniego lo está haciendo afuera del país lamentablemente porque la alta inflación que ha habido en nuestro país nos ha sacado de competencia con los países limítrofes y esto no deja de impactar en lo que es Concepción del Uruguay también”.

Sobre las acciones Nacionales

Una de las acciones encaradas por el Gobierno nacional, anunciadas hace algunos meses con el fin de reactivar la economía fue el Programa “Ahora 18”, como una continuidad del “Ahora 12” pero con algunos ítems modificados. En esta línea y respecto de su desarrollo en la ciudad, Tófalo destacó que en algunos rubros específicos, como en electrodomésticos, tuvo algún impacto pero no revirtió la tendencia a la caída de las ventas. “Es una buena herramienta para el comerciante que le permite financiar de una manera no demasiado costosa y también lo es para el consumidor que si tiene algún bien que necesita lo puede adquirir en cómodas cuotas. Es una buena opción, está bien que la sostengan pero como no hay buenas expectativas el consumidor no consume”, aclaró.

Sobre el 5% del descuento en las compras con tarjeta de débito que ya no estará vigente por una disposición del gobierno nacional, Tófalo comentó: “en la actividad comercial no se notó mucho esta diferencia, donde se va a notar es en la recaudación porque mucha gente consumía con la tarjeta de débito porque tenía justamente esa devolución, que si bien no es una gran cantidad de dinero, para el asalariado era importante porque a veces se recuperaba entre $100 o $200 y hoy en un salario básico, aunque parezca mentira, esto impacta. Al dejar de existir esa motivación el consumidor ahora paga en efectivo y la realidad es que el comercio cuando cobra en efectivo no siempre factura, entonces eso se va a ver reflejado en la recaudación”.

Panorama local

Por otro lado el Presidente del Centro Comercial manifestó que ha habido cierres de algunos comercios, en tanto no hay nuevas contrataciones de empleo y el empleado que se jubila no se reemplaza en general.

“El sector comercial es un espacio que está acostumbrado a arreglárselas solos, no pide subsidios, no tiene prebendas, es el que más impuestos paga porque está alcanzado por gravámes que ningún otro sector, ni la industria ni el sector agrícola ni siquiera los profesionales están alcanzados y capea las crisis y los temporales con su propio capital, a veces entregando incluso el patrimonio familiar o poniendo su casa como garantía frente a los créditos”, destacó.

Haciendo hincapié en los factores que revertirían la crisis que atraviesa el sector, Tófalo destacó: “en países como el nuestro se ha demostrado a lo largo de la historia que lo que lo sostiene, sobre todo cuando hay crisis internacionales, es el consumo interno. La solución es tomar medidas que apunten al consumo interno. Tener salarios que recuperen el poder adquisitivo que han perdido culpa de la inflación y no lo han recuperado a través de las paritarias, que en años anteriores, igualaban o superaban las pérdidas del valor adquisitivo que se producía por la inflación. Necesitamos medidas de inversión directa de las pequeñas empresas, que son aquellas que tienen mayor rapidez para invertir y contratar el empleo; si estamos esperando que vengan grandes empresas internacionales a invertir y generar trabajo esto nos va a llevar mucho tiempo, serán bienvenidas, pero al corto plazo las que proveen de soluciones y de empleos son las pymes que tiene muchas veces capital, o si no lo tienen atraen créditos que no existen hoy y los que existen tienen tasas muy altas”.

“Tenemos comunicación permanente con Centros Comerciales de la Región, como ser Concordia, Gualeguaychú y Colón, entre otros; y a nivel nacional en la Came, donde participamos prácticamente semanalmente y donde este cuadro que estamos viendo a nivel local se repite en la mayoría de las localidades del país”, concluyó.

