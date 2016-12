Cortaron la atención a jubilados de Pami

Farmacias de todo el país informaron ayer que dejaron de atender a los afiliados de PAMI debido al incumplimiento con los compromisos de pago.

Las organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país informaron ayer que dejaron de atender a los afiliados de PAMI debido al incumplimiento con los compromisos de pago. La medida alcanzó a las farmacias de Concepción del Uruguay y el cuidado de la salud de nuestros adultos mayores está en riesgo. La denuncia concretamente habla de que la cadena de pagos a los laboratorios se empezó a cortar en septiembre y algunas droguerías dejaron de reponer medicamentos. En tanto los representantes de la Confederación Farmacéutica Argentina, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, difundieron un documento en el que aseguran que les deben unos 2 mil millones de pesos. Desde La Calle realizamos diferentes averiguaciones y desde el PAMI local, su representante, Patricio Arca, manifestó que aún no está autorizadoa a dar declaraciones ante la prensa. Por su parte el Presidente del Círculo Farmacéutico de ciudad, Ricardo Gargano indicó que la decisión fue adoptada el martes y es una medida que la cumplen las farmacias de todo el país. Los laboratorios reclaman una deuda generada desde agosto. Así mismo aclaró que en Concepción del Uruguay, las farmacias cortaron el servicio a afiliados a Pami desde la hora “cero” de ayer y se mantendrá hasta tanto continúe la medida a nivel nacional.

El reclamo

“La urgencia del pedido está basada en la arquitectura misma del sistema. La farmacia vende al jubilado el remedio con una cobertura del 100% en 15 días lo tiene que pagar a la droguería. En ese lapso, los laboratorios deberían entregar a las farmacias notas de créditos y desde septiembre el PAMI no regulariza los pagos”, destacan desde los medios nacionales en base a lo sucedido. Gargano se sumó a los dicho y manifestó: “No hay farmacéutico que no quisiera que todo marche normal, imagínense que es una situación muy fea estar, en nuestra profesión de todos los días, lidiando con temas que son extra al trabajo en general. Estimo que en 48 horas esto tiene que solucionarse; es un tema muy sensible, hablamos de gente con problemas de salud que ha trabajado toda su vida y que merecen tener una buena atención; nuestro interés es llamar la atención tanto del gobierno como de la industria para que esto se destrabe y ahora depende de ellos, hemos puesto toda nuestra buena voluntad, plata y no encontramos modo de manejarlo; seguimos negociando permanentemente, por eso este corte y este llamado de atención”.

