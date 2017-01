La vida de una uruguayense en Médicos Sin Fronteras

Ana Valori es la entrevistada. A poco de llegar de su primera ‘misión’ como se define cada viaje de Médicos Sin Fronteras, y a un mes de la próxima, dialogó con LA CALLE sobre sus experiencias.

La joven hoy profesional, nacida en Concepción del Uruguay, Ana Valori, cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal Superior ‘Mariano Moreno’. Una vez finalizados, con su sueño de ser una profesional de la salud, viajó a Buenos Aires, precisamente a estudiar Pediatría, en la UniversiDAD de Buenos Aires (UBA) y al recibirse, cumplió con la Residencia en el hospital Pedro Elizalde en Buenos Aires – que es uno de los tres infantiles, también conocido como Ex Casa Cuna-.

En una conversación con diario LA CALLE, Ana habló sobre sus ideas en el proceso de estudio que llevaron a que hoy forme parte de una de las OrGanizaciones No Gubernamentales (ONGs) más grandes a nivel mundial, como es Médicos Sin Fronteras.



En principio dijo: “El unirme a Médicos Sin Fronteras lo había pensado en algún momento de la carrera, y me acuerdo que en algún momento ví una nota de una pediatra argentina que trabajaba allí, que se llama Magdalena Goyheneix, que ahora no trabaja activamente pero colabora; y ví una nota que le hicieron a ella, y me pareció más cercana y real la posibilidad de hacerlo, si bien en ese momento no me daban los requisitos porque hay que tener requisitos de experiencia, formación y demás”.

Consultada el por qué le interesaba este trabajo comentó: “Me gustaba que fuera medicina orientada a lo comunitario y a lo social. MSF se basa en ciertos principios que creo fundamentales como lo son los de Médicos sin Fronteras: la imparcialidad, la neutralidad y la independencia”.

Además contó: “Me interesaba ver realmente esto que por ahí suena teórico o tan utópico si se podía llevar a la práctica o no, y si era posible contribuir”.

¿Cómo te uniste?

Terminé la residencia en Pediatría, para eso ya había hecho algunos trabajos de medicina más ‘comunitaria’ por así decirlo en Salta, pero era muy esporádico; y cuando finalicé me daban los requisitos en cuanto a años de experiencia profesional, y formación, idiomas y ahí me postulé.

Cuando uno se postula hay que empezar un proceso de reclutamiento que lleva algún tiempo. Por ejemplo, yo inicié este proceso en diciembre del 2014 y en febrero del 2015 salí a la primera misión.

En principio el proceso de reclutamiento es un poco para verificar que tu perfil, experiencia y formación sirvan para esto, porque si bien es un trabajo voluntario, se le llama voluntaria a la decisión de exponerse a los riesgos y demás que conlleva, pero es un trabajo pago porque justamente piden muchos requisitos de experiencia y demás. Una vez finalizado eso, se hace una formación más institucional, sobre cómo funciona la ONG porque es muy grande, y ahí si ya vas a la misión.



¿Cuál fue tu misión?

Yo fui a Niger, en África del oeste. Yo iba como pediatra a un proyecto que hacía años no contaba con uno. Entonces no iba tanto a atender poque son muchísimos los chicos y no llegaría a atender a todos, sino más que nada iba a brindar un apoyo técnico en pediatría a los médicos locales, que son los que se contratan ahí, que son generales. Entonces yo, y otras personas del grupo vamos haciendo formaciones teóricas y prácticas, y viendo sí los casos más complejos, discusión de casos clínicos, presentaciones, y demás.

Si bien hay una preparación, ¿cómo se vive la llegada?

Yo en específico estaba en la capital del país, Niamey, y vivía en un mismo lugar con expatriados de cualquier lugar del mundo. Por ahí no en la mayor comodidad, pero es algo que te aclaran previamente.

No me imaginaba lo que ví. En principio me sorprendió todo. Desde lo profesional por ejemplo, si bien estás informado sobre cómo van a ser las cosas, los elementos con los que vas a contar o no, igual shockea bastante en cuanto a la práctica, a lo que podés hacer, la gravedad de los pacientes, y la cantidad y todo eso.

Todo lo que tenés que ver es difícil, y no siempre tenés todos los recursos que necesitás. Si bien desde MSF se intenta dar asistencia médico humanitaria de calidad, con profesionales formados, con todo lo necesario, pero obviamente no se puede con todo. Porque la idea es siempre paliar una crisis aguda, una necesidad, una urgencia por desastre natural, conflicto armado o lo que fuere, pero la idea es paliar esa urgencia mientras no haya otro actor que pueda dar esa asistencia.

Y en cuanto al lado cultural, y del idioma es todo muy diferente, entonces choca mucho verlo, pero rápidamente uno se va adaptando. En su gran mayoría son musulmanes, lo cual para nosotros quizás está bastante lejana su cultura. Hablan francés en teoría como idioma oficial, pero en realidad la mayoría no hablan francés, sino que hablan las lenguas maternas del lugar, que son muchas, y eso también es súper interesante.

¿Qué pasa cuando se crea un ‘cariño’ con los pacientes?

En cuanto a lo humano es difícil. Hay muchos pacientes en los hospitales que son muy grandes y varían mucho las enfermedades. Está la malnutrición que consiste en un tratamiento de todo un año y también hay una parte del año en donde hay una incidencia muy muy alta de malaria endémica y hace un pico muy alto. A veces hay unos 60, 70 pacientes internados, y hay un pico que el año pasado llegó a los 450 chicos internados. Mucho trabajo y muchos pacientes que quizás no podes seguir durante toda la evolución, pero con los que esos sí se da, o con los pacientes que están más tiempo si llegás a entablar cierta relación.

Y por ahí lo más interesante es que no compartís ni siquiera la lengua porque los chiquitos francés no habla casi ninguno, hablan sólo su lengua nativa, entonces ya de por sí un chico no te comunica demasiado, pero si encima no entiende tu lengua y venís blanca como un extraterrestre, a veces es raro pero se crea muchas veces esa relación sin palabras, desarrollas ciertos juegos con tal cosa que lográs una empatía

¿Volverías a otra misión?

Yo quiero seguir, así que voy a salir en febrero de este año otra vez. Por ahora me iría a la República Democrática del Congo, pero todo siempre puede cambiar hasta antes de salir. No es que tengo el pasaje comprado, pero esa sería la misión.

Por Eugenia Delorenzi

