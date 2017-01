La Dode con Irineo Ledesma se quedó con el Premio Apertura

▌Pese a la lluvia el turf uruguayense tuvo su primera reunión de la temporada. Diez carreras conformaron un programa cuya prueba principal fue el Premio Apertura que ganó La Dode con el inoxidable Irineo Ledesma..

El turf uruguayense puso en marcha, en la lluviosa jornada de ayer, a su actividad 2017.

Diez fueron las carreras disputadas teniendo como base el programa el Premio Apertura que se corrió en noveno turno sobre la distancia de 1.100 metros.

Tres de los siete anotados dijeronm presente pero brindaron una buena carrera en la que se terminó imponiendo La Dode con la monta de Irineo Ledesma que por cuerpo y medio dejó en el seguno lugar a Gurú Star en un tiempo de 1’07’’.

Un ejemplo

Irineo Ledesma, de larguísima trayectoria en el turf uruguayense como jockey, se colgó ayer una nueva medalla al ganar la prueba más importante de la jornada.

Si los jóvenes que se dedican a esta actividad tienen un buen espejo en el que mirarse pensando en su carrera en el turf.

 RESULTADOS

Primera Carrera – 700 m.

1- La Juli

2- La Florida

3- Principito

Ganada por hocico. El tercero a 1 cpo. Tiempo: 40’’.

Jockey: Adrián Olivera.

Pago: a ganador $ 42. Combinada $ 120.

Segunda Carrera – 500 m.

1- El Rengo

2- Princesa

3- Sorpresivo Bay

Ganada por 11 cps. El tercero a 2 cps. Tempo: 29’’.

Jockey: Leonel Castiglione,

A ganador $ 44. De la combinada 5/4 $ 80.

Tercera carrera – 1.100 m.

1- Bay performance

2- Stripes Rojo

3- La Tejana

Ganada por 2 cps. El tercero a varios cps. Tiempo: 1’07’’.

Jockey: Nicolás Villareta.

A ganador: $ 25. De la combinada 5/2 $ 35.

Cuarta Carrera – 1.100 m.

1- Pollary

2- El Tití

3- Perfect Kov

Ganada por 2 cpos. El tecero a 1 cpo. Tiempo: 1’08’’

Jockey: Nicolás Villarreta.

A ganador: $ 14. Combinada: $ 14.

Quinta Carrera – 600 m.

1- Gran Door

2- Cadillac

3- Guadalupe

Ganada por varios cps. El tercero a varios cps. Tiempo: 33’25.

Jockey: Adrián Olivera.

A ganador: $ 14. Combinada $ 14.

Sexta carrera – 500 m.

1- Horizonte

2- Shalbood

3- Gente de ley

Ganada por vs. Cps. El tercero a 3 cps. Tiempo: 28’’

Jockey: Adrián Olivera.

A ganador $ 14. Combinada $ 14.

Séptima carrera – 600 m.

1- Dorianella

2- Malambo

3- Barbarita

Ganada por 3 cps. El tercero a3 cps. Riempo: 33’’

Jockey: Ever Texeita.

A ganador: 30. Combinada: $ 17.

Octava carrera – 1.400 m.

1- Ollonois

2- Just A. Leopard

3- Soy Arturito

Ganada por ½ cpo. El tercero a 1 ½ cpo. Tiempo: 1’27’’.

Jockey: Braian Almada.

A ganador $ 22. Combinada $ 18.

Novena carrera – 1.100 m.

1- La Dode

2- Gurú Star

3- Spraicy

Ganada por 1 ½ cpo. El tercero a 2 cps. Tiempo: 1’07’’.

Jockey: Irineo Ledesma.

Décima carrera -1.300 m.

1- Emperador Armani

2- Mozo Basko

3- Pisciu Poucet

Ganada por 1 cpo. El tercero a vs. Cps. Tiempo: 1’21’’

Jockey: Nelson Lalanda.

A ganador $ 20. Combinada $ 110.

