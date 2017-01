Iosper piensa abrir un padrón de prestadores

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) se reunirá el próximo martes con la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) con el objetivo de evitar un conflicto en las prestaciones médicas para sus 300 mil afiliados.

A finales de 2016, la Femer lanzó un ultimátum a la obra social provincial: emplazó al Iosper para que antes del 15 del actual presente una propuesta de readecuación de aranceles. Si no hay aumento, denunciará el convenio, lo cual supondría dejar cortar los servicios.

La petición de los prestadores choca con la situación de las finanzas del Iosper: la obra social se sostiene en base al aporte de los trabajadores del Estado y a la contribución patronal, y esos números están atados a la pauta salarial en la Administración Pública provincial.

Mientras no haya aumento de salarios –ello podría ocurrir al final del primer trimestre—el Iosper no tendrá mayores ingresos.

Pedido

El 28 de diciembre último, el consejo directivo de la Federación Médica resolvió emplazar a la obra social hasta el 15 del actual para que presente una readecuación arancelaria. Si para esa fecha no se produjo algún arreglo, adelantó la entidad, o al menos haya un acercamiento entre ambas entidades, se procederá a denunciar el convenio: o sea, a dejar sin prestaciones.

Fernando Vázquez Vuelta, secretario de Actas de la Femer, dijo a El Diario de Paraná que lo que se reclama es no sólo una actualización de los aranceles, sino también una mejora en los plazos de cancelación de la facturación. “Por contrato, se debe pagar diez días después de presentada la factura. Pero ahora estamos cobrando a los 60 días. El atraso es cada vez mayor, a lo cual se agrega un atraso en la actualización arancelaria. Todo se va sumando”, aseguró. Actualmente, Iosper abona por cada consulta médica $210, de los cuales $70 paga el afiliado en concepto de coseguro; el resto, $140, quedan a cargo de la obra social. Desde la Federación Médica todavía no han planteado porcentaje de aumento, aunque resaltan la necesidad de que el monto sea actualizado.

Números

El impacto sobre el bolsillo del afiliado sería importante. Hoy el paciente paga cuando va a la consulta médica $70 en concepto de coseguro. Los médicos, dice Cañete, pretenden llevar ese valor a $100.

Entonces, desde la obra social analizan una estrategia: si los médicos denuncian a mediados de enero el convenio, el Iosper buscará firmar acuerdos con los profesionales en forma directa, sin intermediación. El valor de la consulta médica hoy se paga $210.

De ese monto, el afiliado paga $70 por coseguro, y el Iosper, $140.

La cuenta que hacen en Iosper es que si se “eliminara” la intermediación de los círculos médicos y de la Femer, que se quedan con $50 de los $210, habría una mejora directa en los ingresos de los médicos.

La propuesta de la obra social es contratar directamente con el profesional, y de esos $140 solamente retenerle el 2% de gastos administrativos, por lo cual al médico, en vez de $90, le van a quedar $137,20.

Me gusta: Me gusta Cargando...