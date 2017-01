Iosper. Oferta de readecuación arancelaria a Femer

El presidente del Iosper, Fernando Cañete, confirmó que se realizó un ofrecimiento a la Federación Médica de readecuación arancelaria, que será analizada por la entidad. Dijo que no están en riesgo las prestaciones.

Se realizó ayer martes la reunión entre Iosper y Femer, luego de que la entidad que nuclea a los médicos emplazara a la obra social hasta el 15 de enero para que presente una readecuación arancelaria.

“La Femer hizo un planteo por cancelación de lo que estaba atrasado y un programa para la facturación del mes de noviembre. Y por otro lado había hecho un planteo de incremento arancelario”, contó Cañete.

Explicó que “el 50 por ciento de la demanda está cumplida, con un pago que se realizó hoy (por este martes) y el compromiso para abonar en el transcurso del mes lo correspondiente a noviembre”.

También precisó que el Iosper hizo un ofrecimiento respecto a la cuestión arancelaria “que ellos quedaron en analizarlo con los presidente de los Círculos”, aunque no adelantó porcentajes.

El titular del Iosper aseguró que no están en riesgo las prestaciones. “Lo fundamental, según expresó el presidente de Femer, es que no hay inconvenientes y que los servicios van a continuar”, sostuvo.

Las partes acordaron un nuevo encuentro para el próximo 26 de enero.

