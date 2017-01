Gonzalo Camacho jerarquizó el Seven con su presencia

▌ El ex Puma pasó por nuestro Seven dejando toda su jerarquía pero, principalmente, su humildad. La que caracteriza a los grandes de verdad. Prometió volver la temporada próxima con un equipo de amigos.

La 27ª Edicción del Seven Internacional de Rugby contó con la destacada presencia de un ex Puma, se trata de Gonzalo Camacho quien llegó a nuestra ciudad de visita “y por mi amistad con Sebastián Faure me engancharon para que lo juegue. Y yo gustoso porque amo el rugby y esto que se vive acá es maravilloso”.

El wing que se iniciara en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club para luego pasar por los clubes ingleses Harlequins, Exeter Chiefsy Leicester Tigers.

Desde este último club decidió regresar a nuestro país porque las lesiones no lo dejaron jugar demasiado.

De todas formas sigue jugando y “todavía sueño con volver a Los Pumas o a Los Jaguares”. Se piensa que Camacho mucho puede aportar a los jóvenes jugadores que integran estos planteles.

Gonzalo mostró toda su humildad prestándose a cualquier requerimiento; desde una selfie con los aficionados hasta varias notas.

El ex Puma resaltó que “que el Seven de la Playa es un torneo altamente recomendable” para amigos y clubes de Buenos Aires.

Gonzalo también destacó que “en la próxima edición estará acá con un equipo de amigos”.

 Jugó con todo

Con sus 32 años y varias lesiones Gonzalo Camacho demostró su jerarquía y lo mucho que ama este deporte.

Llegó como invitado y jugó como uno más del CUCU. Anotó un try en la semifinal ante La Plata donde además metió un tacle espectacular para practicamente definir el partido. Ganaba el CUCU por 2 a 1 y se escapa un jugador de La Plata con todas las posibilidades de marcar el empate. El tacle de Gonzalo lo frenó y en la jugada siguiente estuvo en la definición para el 3 a 1 final.

