‘Espero más diálogo en el Concejo’, dijo Sergio Cucurullo

Desde el Frente Renovador se dio una visión sobre el trabajo en el cuerpo deliberativo.

En consonancia con las voces del Concejo Deliberante de la ciudad, que venimos publicando días anteriores, en la oportunidad, Sergio Cucurullo Concejal del bloque UNA Frente Renovador, dialogó con La Calle respecto de su visión para el nuevo año legislativo que se presenta.

“Creo que este año hay que avanzar en las obras que se venían gestionando en materia de agua potable por ejemplo, todavía hay gente en la ciudad que estando al lado del río Uruguay y no tiene agua en su casa. Ese es uno de los temas que enmarco dentro de mis prioridades y creo que el gobierno y la gestión actual deben desarrollar en profundidad; lo mismo en cuanto al ordenamiento del tránsito, más que nada en la ordenanza que se está trabajando sobre el estacionamiento medido y que tiene como fin descongestionar el tránsito en el centro”, destacó Cucurullo y agregó: “actualmente hacemos desde nuestro partido aportes para la organización de la Fiesta de la Playa y trabajamos también con la actividad privada respecto de la publicidad y la promoción del evento”.

En cuanto a su labor dentro del concejo destacó: “a nivel político acompaño esta gestión en aquellas cosas que me parece que están bien y cuando veo algo que está mal trato de ser contralor, más cuando son cuestiones que tocan al bolsillo de los urguayenses, como por ejemplo el aumento del gas, la electricidad y los servicios en general. Estamos trabajando todos juntos, nos hay mezquindades entre los bloques y tratamos entre todos de ponernos de acuerdo. Es muy difícil ser oposición cuando los proyectos que tratamos buscan un bien para la comunidad

Balance del 2016

Haciendo hincapié en las acciones y los resultados que dejó el primer año en el gobierno, el funcionario manifestó: “en lo personal mi bloque se dividió a la semana de haber asumido como presidente del bloque, ahí es cuando Paola Delesse se va y yo me quedo al frente del partido UNA Entre Ríos Frente Renovador, como representante además provincial y nacional en la ciudad. Fue un año de aprendizaje para mí, vengo de la actividad privada donde no tiene nada que ver con la política y entré en este camino para terminar con los 12 años de impunidad y manoseo de un gobierno que no escuchaba a la gente como fue el Kirchnerismo”.

“Espero mucho más diálogo para este año en el Concejo, se va generando mayor relación y se que las cosas se están tratando de hacer del mejor modo posible. Quienes estamos ahí estamos constantemente hablando, todos los temas se tratan en las comisiones, como corresponde y si no se ve un debate o una discusión es porque logramos concensuar y dialogar en su momento buscando lo mejor para el ciudadano hablando las veces que sea necesario hacerlo y el gobierno local nos sabe escuchar, no hace lo que quiere, toma decisiones a través de las propuestas de todos”, comentó.

Expectativas

Por otro lado, generando una visión sobre el contexto del país que actualmente transitamos y respecto de las acciones que se han generado en los últimos meses por el gobierno nacional, el concejal destacó: “según lo que dicen los economistas y respectos del presupuesto que aprobamos considero que la inflación que viene no va a superar el 20% y veo un panorama alentador. En cuanto a las tarifas y el aumento, ha sido muy de golpe en el 2016 y pienso que había que haberlo hecho de manera gradual y no como lo hicieron, esto en una familia de clase media y baja, o el aumento en la comida, por ejemplo, es algo que se siente”.

“Hay que ser muy respetuosos de la gente y del voto de la gente, es por eso que hago hincapié en que el gobierno oficialista ganó porque así lo quiso la mayoría entonces desde mi rol me queda acompañar las cosas buenas que se concreten”, concluyó.

