Entre Ríos recuperará recursos coparticipables desde el próximo año

El gobernador Gustavo Bordet junto a sus pares de otras provincias, firmó ante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, un acta intención con la AFIP, por la cual la provincia recibirá más recursos coparticipables a partir del año próximo.

“Se presenta un panorama donde vamos recuperando derechos que oportunamente fueron cedidos y se ha avanzado mucho en el federalismo”, destacó y remarcó que para Entre Ríos representa “obtener 216 millones de pesos en el año como fruto de este nuevo sistema de distribución”.

Tras la firma realizada en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, y en la que estuvo acompañado por el ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, el gobernador Bordet explicó que “es un convenio mediante el cual las provincias recuperan parte de los recursos coparticipables, porque el 1,9 por ciento que les había cedido para gastos de funcionamiento de la AFIP tiene hoy otra base de cálculo, lo cual hace que esto implique un ahorro hacia las provincias y concretamente representa para Entre Ríos obtener 216 millones de pesos en el año como fruto de este nuevo sistema de distribución”.

Dijo además que el convenio contempla otras cláusulas, “muy beneficiosas, como el poder realizar operativos en conjunto entre AFIP y ATER en el caso de Entre Ríos, de poder intercambiar información y esto mejora nuestra base tributaria porque venimos trabajando durante todo este año y queremos seguir haciéndolo para el año próximo en materia fiscal sobre la ampliación de la base tributaria, es decir, que quienes no están pagando, que paguen, para no tener que subir la presión fiscal a quienes sí lo hacen”.

El mandatario explicó que comenzará a regir desde el 1º de enero, y “también desde esa fecha comenzamos a percibir 3 puntos más de recursos coparticipables, o sea que se presenta un panorama donde vamos recuperando derechos que oportunamente fueron cedidos y se ha avanzado mucho en el federalismo”. Agregó en ese sentido, que “esto es fruto de haber trabajado responsablemente y de manera muy seria entre el gobierno nacional y los provinciales priorizando estos aspectos que hacen un federalismo y a los recursos, despojándonos a veces de cuestiones partidarias o internas que no benefician absolutamente en nada la institucionalidad que es lo que reclama la sociedad argentina”.

Alcances del acuerdo

La carta de intención, tiene por objetivo fortalecer las Administraciones Tributarias nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para mejorar los mecanismos de interacción entre los organismos de administración tributaria de las jurisdicciones, fortalecer los vínculos de la AFIP con los organismos locales y acordar el financiamiento mancomunado de la administración tributaria nacional.

De este modo, las provincias se comprometen a acordar con la AFIP el financiamiento de los gastos que le irrogan a esta última los servicios de recaudación, aplicando una alícuota del 1,9 por ciento sobre la parte que le corresponde a cada provincia de recaudación.

