En la calle se dice que…

Para los que querían ganancias

Más completo no pudo ser el resultado de la Fiesta de la Playa 2017. No solo que fue un éxito de público, de organización y de espectáculos, sino que además el balance económico dio superávit, o “ganancia”, como les gustaría decir a quienes siempre hablan de “pérdidas”.

Esta fiesta fue un ejemplo a seguir, un camino a recorrer y fortalecer. Por las formas en que se llevó a cabo, por el respaldo oficial que tuvo, por el compromiso de la Comisión Organizadora, y por el apoyo de la gente. Este es el piso que tantas veces se buscó.

Las críticas se han hecho hacia adentro, escuchando a todos y buscando opciones para solucionar y mejorar. La fiesta fue un éxito, si sobró plata mejor, quizá la próxima no sea así, pero lo que verdaderamente importará será siempre que tengamos una fiesta de excelencia que posicione a Concepción del Uruguay nuevamente en los primeros lugares de los atractivos provinciales y nacionales. Eso fortalecerá a la ciudad como verdadero destino turístico, generando más empleos, nuevos emprendimientos y mayor actividad económica. Esa será la verdadera ganancia.

El puerto y otra vez las expectativas

Hacía bastante tiempo que no se veía a funcionarios locales y provinciales con tanta satisfacción por la actividad portuaria de Concepción del Uruguay. El ministro de la Producción de la Provincia, Carlos Schepens, el intendente de la ciudad, José Lauritto, y la presidenta del Ente Portuario local, Leticia Braslavsky, no podían ocultar su alegría al ver como se cargaban contenedores en los muelles uruguayenses. Es que más allá de la cantidad de contenedores embarcados, que no fueron muchos, el verdadero reto fue la convocatoria a las empresas que se sumaron para completar esta carga. Los frigoríficos Soychú, Las Camelias, Fepasa, Granja Tres Arroyos y Noelma completaron contenedores con carne aviar y subproductos avícolas con destino a China. Eligieron Concepción del Uruguay y confiaron en la logística que acaba de ponerse en marcha. Hay más, en el próximo embarque, programado para el 16 de febrero, se podrían sumar Calisa, del Grupo Motta, Domvil y Bonnin Hnos.

De la continuidad de este tipo de operaciones depende la reactivación del puerto local, y de esa reactivación depende también que la actual expectativa de los funcionarios cristalice finalmente en más trabajo para la gente.

Se fue el Chamarritero

Las guitarras detuvieron por un momento sus acordes. Solo un momento, quizá para asimilar el golpe de su partida, porque el verdadero homenaje a José Castro, “El Chamarritero”, estará por siempre en el sonido de las cuerdas al viento y las estrofas de un cancionero que perdurará eternamente entre los verdes entrerrianos, susurrando sobre las aguas calmas del río Uruguay, y en cada fogón y festival que se realice en cualquier rincón de la provincia. El Chamarritero se fue el lunes 30 de enero. El dolor de su partida caló hondo entre los hombres y mujeres de la música, de la cultura, de la amistad. De la vida.

Me gusta: Me gusta Cargando...