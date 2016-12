El telegrama

Grande fue mi ilusión y alegría al escuchar la promesa de que no se descontaría el impuesto a las Ganancias del medio aguinaldo. Por supuesto, era otra de las tantas mentiras a los que nos tienen acostumbrados.

En mi caso particular, soy jubilada, no tan sólo se me descontó tal impuesto, sino que se sextuplicó el importe. Como dice el refrán: “manden uno, manden otros, los tontos siempre somos nosotros”.

Estela Fernández

