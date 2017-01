El profe Fermín y una idea que va ganando adeptos

▌Lo que comenzó para ser un entrenamiento de algunos padlistas ha ido creciendo y hoy reúne a deportistas de diversas actividades.

El profesor Fermín Roberto Etchetto, hincha de Boca, profesor de Educación Física, lateral en el fútbol de profesionales, que se anima en los nocturnos de basquetbol o en cualquier torneo de padel o tenis criollo en la modalidad jugada en cancha de tenis, es noticia en esta ocasión por un trabajo que, en forma silenciosa comenzó en 2015 pero que ya gana adeptos y hasta se ha dado el lujo de sumar a profesionales cuando estén de vacaciones.

Agustín De Brabandere lo eligió como su preparador en la temporada en la que logró su primer título en el automovilismo nacional y en la práctica del miércoles estuvo nada menos que Maxi Velázquez, el capitán y símbolo del<Lanús con varios títulos y un profesionalismo que no se ve demasiado.

Valía la pena conversar con el profesor que además da clases en la Escuela Normal y la UTN y tiene un gimnasio como para ir sumando actividades para que nos cuente de qué se trata esta iniciativa.

"La idea de realizar preparación física -nos cuenta Fermín- empieza en el 2015 con "Coco" Colombo que me llamó para que lo entrenarse para jugar al padel , por eso estoy agradecido a él que fue el de la idea de esto" .

– Pero después fue creciendo la convocatoria

“Sí. Se fueron sumando jugadores de fútbol de todos los niveles como Alfredo Sánchez Negrete de Profesionales o Germán Caffa y Juan Ferreyra cuando el fútbol estaba en receso. jugadores de basquet, también en los recesos, Felipe Pais, Matías Novello, Facundo Mendoza, Agustín Richard y hasta el Dt Martin Amdem. También fueron sumándose jugadores y jugadoras de padel, algunos de rugby”.

– El grupo tiene nombre?

"El año pasado nos juntamos con los chicos de padel con la capitanía de Raúl "Chemo" Gonzáles se armó lo que hoy es" Entrenamiento con los de siempre" nombre que gustó y quedó. Así se sumaron Toto Di Zeo, Facu Ressio, Meli Albiaque por nombrar algunos.

– Cómo se sumó Agustín De Brabandere?

"Sin siquiera conocerme un día apareció Agustín De Brabandere; me pidió sumarse al grupo y así comenzó , sin aflojar y con la meta del campeonato. Un gran profesional Agustín . Y el jueves, que estuvo abierto a todo público, tuvimos la presencia de Pope Bonelli y Maxi Velázquez".

– En qué consiste el entrenamiento que se realiza?

"Consiste en entrenar las distintas cualidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad ,coordinador y flexibilidad adaptadas a cada alumno".

– Teniendo en cuenta la diversidad de físicos, edad y estado como haces para configurar el trabajo?

"Trabajan en grupos según sus expectativas y estado físico, hay grupos principiantes que caminan y realizan sus ejercicios a su ritmo sin exigencias. Grupos intermedios que caminan y corren y los avanzados que trabajan muy duro. Trabajamos al aire libre en las instalaciones del Yath Club Entrerriano y cuando llueve buscamos una cancha de futbol techada, para que no se pierda el día de entrenamiento".

– Que días entrenan y que hay que hacer para sumarse?

"Los días son lunes, miércoles y viernes desde las 21 30 y para realizar entrenamiento, simplemente hay que ir directamente a las instalaciones del YCE un ratito antes y a correr".

– Para un cierre, qué es el deporte para vos?

"Vengo a ser un apasionado por la actividad física, el enseñar a como entrenar , como preparase , motivarlos, esto es lo que elegí y vivo todos los días para esto que es simplemente ser Profesor de Educación Física. Es una profesión magnífica.



Profe del Tomás de Rocamora

El profe Fermín -muy querido por todos- también entrena al primer equipo del Tomás de Rocamora que participa del Torneo Nacional de Ascenso, la segunda división del basquetbol argentino. Ahí nos cuenta la tarea que realiza “por las mañanas trabajamos,en el gimnasio, toda la parte de musculación y en el gimnasio del Rojo trabajos específicos de zona media.

Tuvo mucho trabajo en este receso con el plantel que ahora dirige Juan Manuel Varas que prepara su vuelta a la competencia en el TNA.

Finalmente agradece al profesor Martín Pinilla y al técnico Martín Andem que le permitieron sumarse al cuerpo técnico del Rojo.

Me gusta: Me gusta Cargando...