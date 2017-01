El presidente de Olimpo le apuntó a los colegas de los clubes grandes

▌La crisis de AFA aumenta y ahora la pelea es entre los chicos y los grandes. No se vislumbra una solución. También habló Diego Maradona sobre el presidente de FIFA.

El presidente de Olimpo de Bahía Blanca, Alfredo Dagna, apuntó ayer contra sus pares de los equipos grandes y recordó que “no son mejores que nadie”, en medio de la crisis que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Que sean presidentes de equipos grandes no los transforma en mejores que nadie, ni en más capaces que los dirigentes del Ascenso”, afirmó el mandatario bahiense en diálogo con el programa radial Puro Fútbol.

Sus palabras vinieron a colación de las declaraciones de Víctor Blanco (Racing), quien ayer aseguró que “nadie se va a sentar con un presidente que ponga el Ascenso. Esto tienen que entenderlo. No pueden manejar los intereses de los clubes de Primera”.

Asimismo, Dagna recordó que la AFA “no trabaja con consenso pero sí con liderazgo” y adelantó que “no habrá una lista única para las próximas elecciones”, que todavía deben ser programadas.

Por otro lado, aclaró que su candidato para la presidencia de la entidad de la calle Viamonte es Claudio Tapia porque “es el líder ideal para conducirla junto con otros directivos”.

“Para que el torneo arranque el 12 de febrero hay que generar ingresos y aclarar algunas cosas. Me parece que no comenzará el 5 como estaba previsto por todos los retrasos económicos que sufrimos. En nuestro caso, hablaremos con los sponsors para ver si pueden adelantarnos dinero y así saldar la deuda con el plantel para que arranque la pretemporada”, detalló.

Olimpo es, junto con Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los dos equipos de Primera que todavía no comenzó con sus entrenamientos, luego de que Newell’s Old Boys arregló con sus futbolistas, aunque el presidente aseguró que viajará para “poner al día los dos meses y medios de retraso salarial”.

“Espero que así arranquen con los entrenamientos el próximo lunes porque nos jugamos cosas importantes en lo que resta del semestre”, concluyó.

 Malestar de Infantino

Diego Maradona advirtió ayer que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “tiene rotos los huevos” con la crisis del fútbol argentino y aseguró al suizo “no le va a temblar el pulso si tiene que desafiliar a la AFA” por el desacato de sus dirigentes a las directivas de la máxima entidad con sede en Zúrich.

El astro le pidió a la dirigentes locales “que no se equivoquen, lean el estatuto y le den bola a la FIFA” para encauzar una crisis institucional que -reconoció- le provoca “miedo de que pare el fútbol en Argentina”.

“Infantino me dijo así: ‘De los informes que me dan de Argentina ya los huevos me explotan. Y no me va a temblar el pulso en ir a explicarle a cada argentino por qué Argentina no va a jugar más las copas internacionales si queda desafiliada”, contó Maradona.

El ex capitán y DT del seleccionado consideró que la crisis de la AFA está “muy caliente y puede terminar en cualquier cosa, con desafiliación, sin dudas”.

El problema se tensó al extremo el pasado jueves cuando dirigentes, en su mayoría del Ascenso y el interior, se autoconvocaron para decidir de manera unánime el llamado a una Asamblea Extraordinaria el próximo 15 de febrero con el objetivo de elegir un nuevo presidente de AFA, sin previa reforma del estatuto como exigió la FIFA al momento de designar al Comité de Regularización liderado por Armando Pérez.

Me gusta: Me gusta Cargando...