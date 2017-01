El aumento de la nafta llegó a nuestra ciudad

En las estaciones de servicio de Concepción del Uruguay, al igual que en las de

la Argentina, comenzó a regir el aumento del 8% para la venta de combustibles.

En las estaciones de servicio de Concepción del Uruguay, al igual que en las del resto de Entre Ríos y de la República Argentina, comenzó a regir el aumento del 8 por ciento para la venta de combustibles. Se trató el primer incremento de precios de 2017, acordado con las petroleras y convalidado por el Gobierno central. Y, de acuerdo a lo informado, éste no sería el único, ya que se habla de revisiones trimestrales y progresivas, tal como ocurrió en 2016.

La actualización está vigente desde las primeras horas del jueves. No obstante, desde hace semanas se pensó que los nuevos valores entrarían en vigencia el domingo 1, primer día del año, razón por la cual el sábado 31 de diciembre se registró una importante afluencia, con largas colas de vehículos, en los distintos puntos de expendio. Una situación similar se suscitó el miércoles 11 en una clara intención de los automovilistas de cargar y abastecerse de combustible antes de que se hiciera efectivo el ajuste de precios.

Cabe señalar que las ventas de naftas experimentan desde el segundo semestre de 2016 una sensible retracción. Pero hay esperanzas de que en este verano se logre un repunte, teniendo en cuenta las vacaciones.

En una recorrida se pudo conocer que en YPF: el litro de Súper cuesta $20,65; el de Infinia, $23,06; el de Ultra, $17,99; y el de Infinia Diesel, $21,30. En Esso: el litro de 5.000 se comercializa a $20,62; el de 8.000, a $23,03; el de Diesel, a $19,99; y el de Euro + Diesel, a $21,27. En Shell: el litro de Súper cuesta $20,65; el de V- Power (nitro + nafta), $23,65; el de Común, $17,55; el de Fórmula Diesel, $17,99; y el de V-Power (nitro + diesel), $21,25.

