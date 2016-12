Editorial. El “apriete” a una jueza

El lunes tomó estado público la renuncia a la titularidad en el Tribunal Electoral bonaerense de la jueza federal María Servini de Cubría; se alejó alegando agotamiento y una situación “insostenible”, además de advertir que recibió presiones para que también se aparte de ese mismo cargo a nivel nacional.

“Esto yo no lo he vivido con ningún gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca, porque en el caso del Yomagate no fue así. Fue de otra forma más elegante y nadie me vino a pedir la renuncia”, alertó en referencia al escándalo político que sacudió el principio de la década del 90 y donde

estaba involucrado la familia del presidente Carlos Menem. Ahora el Consejo de la Magistratura deberá aceptar su renuncia y nombrar a un reemplazante, a la par que intenta implantar en ese puesto clave al juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, mediante su traslado. Un magistrado cuestionado por frenar causas relacionadas con delitos de lesa humanidad.

Es egresado al igual que el presidente y muchos de los integrantes del gabinete,

del Colegio Cardenal Newman. Si se confirma su acceso al cargo deberá controlar las próximas elecciones en el distrito mas grande del país, la provincia de Buenos Aires, tarea que incluye desde el padrón electoral hasta los gastos de campaña. Este tipo de situaciones no hace mas que confirmar el control absoluto que ejerce el gobierno y

la manipulación que realiza de la Justicia.

Ya que no debe desvincularse este apuro por reemplazar a la jueza con el llamado de la flamante presidente del Consejo de la Magistratura, la abogada Adriana Donato, a Juan Carlos Cubría, hijo de la magistrada, para pedirle que se vaya de la Administración General del órgano de selección y remoción de jueces. Cubría había denunciado que Mauricio Macri impulsaba su salida como Administrador General del Poder Judicial, con aval del bloque oficialista en el Consejo, por haber iniciado investigaciones por manejos discrecionales del fondo superavitario que administra la Suprema Corte. Este control determina que cuando se acrecienta la crisis económica

o salen a superficie las diferencias en “el mejor equipo”, o la represión en Pergamino o en el barrio de Flores, aparezca un juez, procesando por asociación ilícita a la expresidenta y embargándola por diez mil millones de pesos por las rutas construídas en Santa Cruz. Será tapa de los diarios hegemónicos, y extensos comentarios realizados con grave gesto por sesudos analistas televisivos.

Todo servirá para invisibilizar que un fiscal solicitó informes sobre el decreto

que habilita a familiares a participar del blanqueo, que avanza la apelación

en la causa por Papel Prensa y que otro fiscal investiga si la Oficina Anticorrupción

de Laura Alonso, selecciona sus tareas.-

