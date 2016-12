Diputados convirtió en ley la reforma de Ganancias aprobada por el Senado

La Cámara de Diputados convirtió esta tarde en ley el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, sin la presencia de la mayoría de los legisladores del Frente para la Victoria, que se levantó de sus bancas en disconformidad con la iniciativa acordada por el oficialismo y otros sectores de la oposición.

Con 166 a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, el cuerpo de la Cámara baja refrendó por holgado margen el dictamen que venía con media sanción del Senado y que había sido fruto de las tratativas que dispuso a último momento el Gobierno con la CGT y los gobernadores, cuando el Senado estaba a punto de aprobar otro proyecto de Ganancias, más ambicioso y pactado entre la mayoría de los bloques opositores.

Antes del arranque de la discusión de Ganancias, el sector kirchnerista (mayoritario) del FpV-PJ dio la nota cuando decidió retirarse del recinto, en señal de rebelión frente al proyecto que el resto de las bancadas, a excepción de la izquierda (que insistió con su propio dictamen), se aprestaba a votar.

“Este proyecto viene a reparar una injusticia histórica, las profundas inequidades y distorsiones que se fueron generando en los últimos años, que implicaron subirle los impuestos a los trabajadores sin pasar por la aprobación del Congreso nacional”, anunció el miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, al inaugurar el debate.

La reforma del impuesto, aprobada por el Senado, que eleva el mínimo no imponible de 37.000 pesos brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos, y a 27.941 pesos brutos (23.200 de bolsillo) para solteros.

El debate del proyecto se inició sin la presencia del FPV-PJ que se retiró tras fracasar en el intento de alterar el orden de exposiciones planteado por el presidente de esa bancada, Héctor Recalde, para comenzar, en cambio, con el dictamen de minoría de ese bloque, al resultar negativo ese pedido por 141 votos contra 51 y 12 abstenciones.

Desde el Frente Renovador de Sergio Massa, Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la CGT, destacó que es “fundamental avanzar en este debate que por error político de este gobierno no se llevó a cabo antes” y cuestionó a “algunos gobernadores” que, dijo, “sobreactuaron en contra de lo que habíamos dispuesto”, tras agradecer la actitud de los senadores para consensuar el texto, aprobado ayer por el Senado por amplia mayoría.

Por el bloque Justicialista, Oscar Romero, adelantó el respaldo de ese bloque al proyecto “a pesar de tener diferencias con el texto” aunque sostuvo que “es a lo que se pudo llegar” y admitió que en el bloque integrado por Diego Bossio están “dolidos con la actitud de algunos gobernadores”.

El proyecto aprobado este miércoles por el Senado fue consensuado entre la CGT, el gobierno nacional los mandatarios provinciales y un sector del peronismo y el líder del Frente Renovador de Sergio Massa, cuyo respaldo es clave para aprobar el proyecto.

El retiro del FpV

El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) decidió retirarse del recinto de la Cámara baja y no votar el proyecto acordado entre la Casa Rosada, gobernadores y gremios sobre el Impuesto a las Ganancias.

“En materia de escalas (del tributo) este proyecto es mucho peor que el original que presentó el Poder Ejecutivo. El Gobierno dice que dejarán de tributar el impuesto unos 400.000 trabajadores, pero con las paritarias del año que viene, unos 2 millones de asalariados pagarán el impuesto”, asestó el diputado y ex ministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof.

Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, enfatizó: “Está demostrado que el peso del déficit recaerá en los trabajadores, jubilados y autónomos, y no se tocarán los intereses de la patria financiera y de los agroexportadores”. “No queremos ser cómplices de esta discusión”, enfatizó Recalde.

Escandaloso cruce

Varios representantes kirchneristas pidieron la palabra para repudiar las agresiones que sufrió la diputada Mayra Mendoza ayer, en Jujuy, cuando la policía intentó filtrar el ingreso de personas a la audiencia en la que se realizaba un juicio contra Milagro Sala.

El diputado radical Mario Negri se sumó al debate y pidió la palabra para hacer una mención de un video que circula en las redes sociales donde se puede ver al secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz golpeando a un policía de Jujuy en la misma manifestación en la que fue agredida Mendoza.

El mensaje generó una fuerte reacción de Axel Kicillof, Wado de Pedro, Héctor Recalde y otros representantes del Frente para la Victoria que se levantaron de sus bancas para responderle a Negri a los gritos.

Negri levantó el tono de voz y les recriminó a sus colegas que no se hayan expresado en el mismo sentido cuando el diputado Nicolás del Caño fue agredido por efectivos de la Gendarmería en la Panamericana.

“¿Los que firmaron la amnistía con Luder me vienen a hablar de derechos humanos? ¿Quién tiene la vara más amplia en la historia? ¿Ustedes con Milani? No me voy a callar, yo soy un preso de Isabel. Ustedes no son los dueños de la historia”, replicó el diputado radical.

