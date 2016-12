Dictaron la falta de mérito para Esteban Pérez Corradi

La jueza federal María Servini le dictó la falta de mérito a Iber Pérez Corradi en la investigación que se sigue adelante por la causa del triple crimen de General Rodríguez en 2008.

La Justicia dictó falta de mérito a Ibar Esteban Pérez Corradi, uno de los sospechosos del Triple Crimen de General Rodríguez, y el acusado de ser el autor intelectual de los homicidios de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. Esto significa que no hay elementos suficientes para sostener la hipótesis de que fue el autor intelectual de los hechos que le imputan.

Los tres empresarios dedicados a la farmacéutica desaparecieron el 7 de agosto de 2008 y fueron encontrados sin vida una semana después al costado de un camino en General Rodríguez, al oeste del conurbano bonaerense.

El contexto: la causa llamada “ruta de la efedrina”, que investiga el destino de esa sustancia y tiene a Párez Corradi en la mira como uno de los principales proveedores.

El fallo, a cargo de la jueza María Romilda Servini explica por qué no hay elementos suficientes para sostener la acusación. “El cuadro probatorio existente, no permite procesar o sobreseer al encausado, fundamentalmente en virtud de prueba pendiente de producción, en gran medida relacionada con las citas de la indagatoria”.

Pérez Corradi permanecerá en prisión preventiva a pesar de este fallo, que lo beneficia. El acusado estuvo prófugo entre 2012 y 2016, y fue luego capturado en la triple frontera. Corradi fue empleado del Banco Nación antes de convertirse en empresario farmacéutico y empezar a vincularse con la efedrina.

Corradi también tiene sobre sí una acusación en torno a narcotráfico en Estados Unidos, que llegó a pedir la extradición.

