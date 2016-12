Descontaron a los trabajadores los días que la planta cerró

La empresa Granja Tres Arroyos les descontó a los empleados los días que la planta

La China permaneció cerrada. A raíz de esto, los trabajadores perdieron el presentismo, alcanzando una reducción en el sueldo de hasta 5 mil pesos en la quincena. Se intimó a la empresa a resolver el hecho en 48hs.

El lunes pasado se reanudaron las actividades en la planta Granja Tres Arroyos y desde el sindicato solicitaron un acta para llegar a un acuerdo con la patronal; la audiencia se realizó en la Dirección Provincial del Trabajo (DPT) y contó con la presencia del Director Provincial, Silvio Pucheta; allí se hizo presente también el abogado local, Dr. Serante, sin instrucciones por parte de la empresa. En la misma, las partes no llegaron a un acuerdo y la noticia de ayer llegó cuando los trabajadores notaron una dismunución en sus haberes. En el diálogo Fabián Jurado y Matías González integrantes del Sindicato de la Alimentación indicaron que han trabajado con normalidad hasta que ayer a las 00 horas se acreditó el pago de la quincena con importantes descuentos. En este marco los obreros llegaron a los cajeros de la ciudad y vieron una merma importante en sus salarios, en algunos casos cerca de los 5 mil pesos. “No solamente los empleados que están en actividad, sino además aquellos que están con parte médico por enfermedad y también los que están con parte médico por ART, es decir, el 100% de la plantilla de personal, aún los que no tienen obligaciones de trabajar, han sufrido estas consecuencias”, señalaron. Cabe destacar que el concepto de los descuentos aún es un dato desconocido porque los trabajadores no han recibido el recibo de sus haberes.

“Estamos en asambleas y vamos a evaluar los pasos a seguir”, destacan desde el sindicato, quienes ayer por la mañana, informados de los descuentos, se presentaron en las primeras horas ante la DPT. Ante esta situación decidieron intimar a la empresa a través de un acta para el pago de estos descuentos en el transcurso de 48 horas y se notificó en la DPT una denuncia sobre la problemática, se la puso en conocimiento de las nuevas acciones de la empresa para que notifique en qué consisten dichas rebajas. “Se tomó esta actitud y se intimó a la empleadora, en caso de que la empleadora no de respuestas a este requerimiento inevitablemente se van a dar otros cursos de acción. Nosotros queremos evitar cualquier excusa que inculpe a los trabajadores”, añadieron.

Desde La Calle tratamos de comunicarnos con los Directivos de Granja Tres Arroyos y aun no obtuvimos respuestas, de todos modos, fuentes cercanas revelaron que por el momento no hablarán ni se pronunciarán a cerca de lo sucedido. “Esto pone en evidencia que la planta no cerró. Los empleados trabajan a desgano y esta situación está certificada ante una escribana” citaron y sostienen a la vez que los “obreros fueron mal asesorados por parte del gremio”.

Sobre la presencia policial

“Entendemos que es otro mecanismo de hostigamiento en busca de una reacción. Días atrás se hostigó de una forma dejando los trabajadores afuera con fuerte presencia policial, luego se los hace ingresar a la planta, ingresa la policía y no se le paga parte de los haberes; realmente entendemos que están reclamando una reacción de nuestra parte por eso estamos tratando de mantener todas estas cuestiones dentro del ámbito legal y las medidas que se adopten se van a adoptar con una previa notificación al Ministerio de Trabajo una vez insatisfechas las intimaciones legales que se han hecho”. Cabe señalar que hoy se reunirán en la sede del sindicato a las 9 integrantes de la comisión del sindicato y delegados de la planta para analizar la situación.

Me gusta: Me gusta Cargando...