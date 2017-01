Debuta el campeón en el Nocturno de Almafuerte

Continuará esta noche el nocturno de basquetbol que organiza el club Almafuerte con dos partidos atractivos debutando, en el primer de ellos, el último ganador de este certamen. Diseño Store se enfrentará con Tutto Confore a partir de las 21:15. Después se enfrentarán San José y Beer Team de la ciudad de Concordia.

Sorprende un poco que se juegue hoy teniendo en cuenta que también juega Parque Sur por el TNA pero así se informa en la página del certamen.

El torneo, en su segunda semana, habrá de continuar el miércoles con otros dos partidos.

Programa

Para hoy

21:15hs: Diseño Store vs. Tutto Confore.

22:30hs: La Coca vs. Beer Team

Miércoles 18

21:15: Maff Eventos vs. El Litoral

22:30: Deco Hogar vs. Diet Coach

Resultados

El pasado jueves se disputaron dos partidos correspondientes a la zona A, donde a primera hora Los Rojos ganaron 68 a 12 a Cresta Tricolor y en un parejo partido que se definió en los últimos minutos Mi Equipo le ganó 64 a 57 a Kiosco Pala.

Me gusta: Me gusta Cargando...