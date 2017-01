Culmina hoy la 27ª edición del Seven de Playa

La 27ª Edición del Seven Internacional de Rugby, el primero en realizarse en una playa de río ñllegará hoy a su fin. Comenzó ayer con la participación de 18 equipos donde sobresalían Alumni, Daom, La Plata, Náutico Zárate o los uruguayos de Trébol además e los locales que siempre están para dar pelea, comenzó este torneo que finalizará hoy con los partidos principales por las Copa de Oro, Plata y Bronce.

 Resultados

Anoche, mientras una multitud se daba cita al Pelay para la presentación de Maramá, estaban dando fin a los partidos de clasificacion para definir los diferentes cruces de esta tarde.

Algunos de los resultados registrados fueron los siguientes:

Tortugas Areneras (Alumni) 4 – Espinillos (Concordia) 0.

Trébol Verde (Paysandú) 6 – Alumni B 2.

La Plata 7-Papurris 7 (CUCU) 0.

CRAR (Rafaela) 4 – The Big Mama (CUCU) 2.

Cuarto Tiempo 6- Náutico Zárate 0.

In Line Rugby (CUCU) 5 – Trébol Blanco (Paysandú) 1.

Tortugas Areneras 10- Económicas (Facultad de Economía de la UBA) 2.

San Jaime 0 – Alumni B 4.

Carpinchos 2 – Papurris 7 1.

Chascomús 0- The Big Mama 4.

 Hoy el cierre

Esta tarde, desde las 13:00 comenzarán a jugarse los partidos decisivos por cada una de las Copas que están juego.

Con 18 equipos se jugaron ayer los partidos La subcomisión de rugby del club Universitario está dando, en Banco Pelay, una nueva demostración de cómo se debe organizar un evento deportivo.

La creciente no fue impedimento para que se construyese la cancha en un lugar no habitual y se brinde lo mejor para los visitantes y el numeroso público que asiste a cada partido.

La sobria conducción e información está cargo de Diego Alvarez y el resto de los integrantes y jugadores del club se distribuyen en cada uno de los puestos para que no falta nada y todo esté en orden. Y un dato, han vuelto algunos ex jugadores a sumarse a este trabajo que ya lleva años y se mejora pese a que el río siempre parece querer conspirar contra el rugby en la Fiesta de la Playa.

Y dentro de lo deportivo la habitual presencia de árbitros de jerarquía le da transparencia a la competencia.

 Un agregado

La gente del CUCU presentó ayer en sociedad a su equipo de rugby femenino quien jugó dos amistosos contra Tilcara de Paraná.

El equipo que está haciendo sus primeras experiencias en el deporte es entrenado por Juan Manuel Fernández, Juan Rovediello y Cristian Dolver.

Los partidos fueron arbitrados por Laureana Papaterra, la árbitro internacional quien, antes del partido, le dio una extensa charla explicativa. Es de esperar que la misma haya servido a las chicas para seguir aprendiendo en este difícil deporte al que están dedicando su tiempo. clasificatorios. Hoy se define.

