Concluye la asamblea en el Hospital Urquiza

Los empleados decidieron levantar, a partir de la medianoche, la protesta efectuada en demanda del pago de un bono de fin año y mejoras laborales.

Los empleados del Hospital Justo José de Urquiza decidieron levantar a partir de las 0 de hoy el estado de asamblea permanente, medida que se llevaba adelante desde hacía más de un mes en demanda del pago de un bono de fin de año y de mejores condiciones laborales.

Pese a que hasta el momento no hubo respuestas al reclamo, la decisión tiene como objetivo “no debilitar la protesta ante el inicio del receso en la administración pública provincial para retomarla -en el caso de que no hubiera una solución- cuando retorne el personal de planta. Así lo hizo saber el secretario general de la Seccional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Martín Calisaya, al consignar que desde hoy reabrirán las ventanillas de atención para la obtención de los turnos en los consultorios médicos. “Seguimos siendo muy críticos con el sistema de salud de Entre Ríos. Creemos que se debe iniciar un proceso de reestructuración. De no ser así nos quedaremos sin médicos ni especialistas”, dijo al resaltar el acompañamiento de los profesionales.

Me gusta: Me gusta Cargando...