Carlos Roldán prepara la pretemporada

▌El 5 de enero volverá a los trabajos el primer equipo de Gimnasia que volverá a la competencia el 29 de enero en la Zona Reválida.

El plantel de Gimnasia se encuentra de vacaciones pensando en la dura segunda parte del torneo que le espera en la que, como principal objetivo, habrá que mantener la categoría. Después meterse entre los dos primeros del grupo para seguir luchando por el segundo ascenso a la Primera B Nacional que tiene este torneo. La vuelta al trabajo será el 5 de enero a las 17:00 pero con novedades importantes para este año.

A la pretemporada se le habrán de sumar los jugadores de tercera y cuarta categoría del club por lo que el trabajo será con aproximadamente 50 jugadores.

Toda una novedad teniendo en cuenta que los diferentes cuerpos técnicos del fútbol argentino prefieren trabajar con no más de 30 jugadores.

Pero así lo decidió el técnico Carlos Roldán y desde el 5 de enero los jugadores de tercera y cuarta categoría se sumarán a los de primera en el trabajo físico de pretemporada. No se informó cómo seguirá la historia una vez que comience la competencia oficial.

De todas maneras recordemos que la primera local está en plena competencia y en los primeros días de enero deberá recibir a Defensores del Oeste por la tercera fecha del torneo Provincial que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol.

 El trabajo

Desde Gimnasia también se ha informado los escenarios a utilizarse para esta tempoarada donde se alternará entre la cancha auxiliar del estadio Núñez, el Centro Recreativo Río Uruguay, canchas de Rivadavia y María Auxiliadora; el gimnasio del club Regatas Uruguay y las termas de nuestra ciudad.

 Sin refuerzos

Para la segunda parte del torneo cada club podrá incorporar dos refuerzos. Consultado acerca de esto la dirigencia de Gimnasia sostuvo que por ahora no hay nada.

Las prioridades en lo económico serán tener el plantel al día y pensar en pasar tranquila lo que resta de la competencia con el plantel actual.

Se informó que desde la Asociación de´Fútbol Argentino (AFA) aún se debe el mes de diciembre y no hay certeza alguna de lo que puede pasar con el aumento de presupuesto que solicitó la categoría para el año que viene teniendo en cuenta que los viajes serán más largos y costosos.

Pero tener alguna certeza con lo que puede pasar en AFA y obviamente en el Consejo Federal el año que viene es sólo para adivinos. El ente rector del fútbol se debate en su peor crisis. Desde la justicia se le piden elecciones urgentes; desde FIFA amenazan con suspender los equipos de la competencia internacional si eso ocurre y los dirigentes sólo buscan llevar agua para su molino.

Así las cosas habrá que comenzar a trabajar y ver cómo sigue la historia. No queda otra.

 Mejorar el campo de juego

Gimnasia terminó la temporada jugando en un campo de juego del estadio Núñez bastante deteriorado. Teniendo en cuenta los buenos jugadores con que se cuenta lo mejor es que puedan hacerlo en el mejor césped posible. Ganar de local se ha hecho complicadao pero está claro que es mucho más fácil defenderse en un campo en un mal estado.

Sabemos que no es barato trabajar en el campo de juego pero debería ser una prioridad para que jugadores como Leguizamón o Torresi, por ejemplo. puedan desplegar su mejor juego.

