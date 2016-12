Bordet tiene una imagen positiva que supera el 60 por ciento

El estudio fue realizado en base a entrevistas realizadas a tres mil entrerrianos por la Consultora de Julio Aurelio.

Un estudio de una consultora nacional le asigna un 60 por ciento de imagen positiva del gobernador y una cifra similar en aprobación a su gestión de gobierno. También recoge para la provincia un panorama más optimista que el registrado meses atrás con una ciudadanía preparada para afrontar una recuperación de la situación provincial.

Dedicada a estudios sociológicos, encuestas de opinión pública, marketing político y comercial, la consultora Julio Aurelio y Aresco, en más de 3000 casos evaluados en la segunda quincena de diciembre, demuestra que la mayoría de los entrerrianos tiene una visión más optimista de la situación provincial de la que esperan una pronta recuperación.

Allí es donde la figura del gobernador Bordet se muestra positivamente para el 60,4 por ciento de los encuestados en lo que refiere a sus condiciones personales para llevar adelante el cargo como el conocimiento y la seriedad.

Dentro del dato positivo del 59 por ciento que avala la gestión Bordet, un 10,5 por ciento considera muy buena su gestión, en tanto que otro 48,5 la considera buena, un 23,3 la considera mala y más del 10 por ciento no sabe ni contesta a los requerimientos. En el conteo hay tres áreas destacadas por los consultados con amplio saldo positivo: turismo, seguridad y educación.

El trabajo recorre un largo itinerario de consultas dónde la población se expresa en forma amplia y se destacan los mensajes de austeridad y transparencia en el manejo de la cosa pública, la buena relación con la oposición y con todos los municipios que son recibidos y escuchados, y la acción de gobierno propiamente dicha en un año complejo y con graves dificultades financieras.

La evaluación también hace eco de los principales problemas destacados en la provincia y allí aparecen la inflación ligada a los aumentos de tarifas con el 19 por ciento y las drogas que preocupa a más del 13 por ciento de la población encuestada.

En materia de políticas destacadas de la gestión se encuentran Turismo, con un 57 por ciento de aprobación; Seguridad, con un 48,5 y Educación con el 44,3 de aprobación en el universo de 3003 encuestados en los últimos días en todo el territorio entrerriano.

La mayoría del peronismo apoya la relación con el gobierno nacional

El 65,3 por ciento de los encuestados considera positiva la relación de Bordet con el gobierno nacional, mientras que el 21 por ciento la evalúa como negativa, y el 13 por ciento no opina al respecto.

El desagregado indica que el 59 por ciento de los ciudadanos que votaron a Bordet en octubre del año pasado están de acuerdo con el vínculo que estableció con Nación, mientras que el 27 por ciento de ese grupo lo desaprueba.

En el caso de los votantes de Cambiemos, el 76,6 por ciento aprueba la relación de los gobiernos nacional y provincial, y el 14,5 por ciento no lo hace. El caso del Frente Renovador (UNA) indica que el 66,8 por ciento de los que votaron el año pasado a Massa hoy acuerdan con el criterio de gobernabilidad que impulsó Bordet, mientras que el 23,4 por ciento no lo hace.

Ficha técnica

El universo encuestado estuvo compuesto por una población mayor a 16 años y más, en condiciones de votar. El error estadístico es de más menos 1,82 por ciento y el nivel de significación de la encuesta es del 95.45 por ciento. Las preguntas se realizaron mediante un cuestionario estructurado autodeterminado entre el 19 y el 21 de diciembre.

