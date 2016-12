Bordet encolumna al peronismo de cara al 2017

La reunión contó con la asistencia de diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes y concejales de todas las localidades entrerrianas.

El gobernador y presidente del PJ, Gustavo Bordet convocó a una amplia elección interna para posibilitar que todos los dirigentes que se fueron del partido porque no encontraban canales de participación o no estaban asegurados los espacios para poder competir puedan hacerlo, y a la conformación de un gran frente político con fuerzas afines. “El peronismo está más vigente que nunca”, expresó.

“La unidad no se construye solamente desde lo declamativo, sino con hechos efectivos. No alcanza con el voluntarismo. Este es el tiempo para reconstruir sin reproches, sostener nuestra identidad y desde ahí prepararnos para ser la mejor alternativa en 2017. El peronismo es un movimiento frentista”, afirmó ayer en nuestra ciudad en un masivo encuentro con legisladores provinciales y nacionales, intendentes y vice intendentes, presidentes de juntas de gobierno, concejales, autoridades partidarias departamentales y funcionarios. La consigna del acto fue “Unidos Triunfaremos”.

“A través de un proceso de elecciones internas garantizando condiciones de igualdad para todos pensamos hacer una gran convocatoria y un gran frente político con otras fuerzas afines. El año que viene vamos a disputar las elecciones con nuestras banderas y con nuestros principios”, dejó en claro Bordet, que compartió el escenario con el vicegobernador Adán Bahl, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, la senadora nacional Sigrid Kunath, los diputados nacionales Carolina Gaillard y Lautaro Gervasoni, el ex vicegobernador José Caceres, en el Club Rivadavia de nuestra ciudad . Acompañaron referentes sindicales de la UOCRA, Dragado y Balizamiento, y la CGT, y agrupaciones juveniles.

“Nuestro gobierno es un gobierno peronista. He militado toda la vida dentro del peronismo. Estuve siempre, en las buenas, en las malas, me tocó ganar algunas veces, otras veces me tocó perder. Hoy vivimos una situación política compleja, porque hacía muchos años que no se daba que en Entre Ríos un gobierno provincial de distinto signo político al gobierno nacional. Y aún más con un gobierno nacional que está en las antípodas de nuestro pensamiento”, dijo Bordet.

“Hay cosas que nosotros nunca las vamos a negociar, ni desde el peronismo, ni cuando se quiera avanzar, sobre derechos tanto de los trabajadores como de los sectores populares. Ese es el límite que nosotros vamos a marcar decididamente. Se trata de la identidad política de nuestro gobierno”, expresó y agregó: “Vamos a darle la herramienta al gobierno para que pueda desarrollar sus planes. Después, le corresponderá rendir cuentas de lo que realizó”.

“Nuestro rol será el de constituirnos como un frente político capaz de contener al electorado, de entender el mensaje de que los electores nos dejaron el año pasado, y de darles la mejor propuesta para que los entrerrianos vuelvan a elegirnos”, puntualizó.

Este no fue un año fácil, pero estamos aquí junto al peronismo entrerriano”, dijo Bordet. “Vamos a ganar las elecciones demostrando que tenemos propuesta, que defendemos los intereses del pueblo. Hemos dado suficiente muestra de que somos peronistas”, afirmó culminando “que las diferencias se resuelven con el diálogo y el encuentro”. “Valoramos y lo decimos con toda firmeza, de que aquí estén las coincidencias y las diferencias, pero a quienes están aquí también les decimos que supieron elegir el lugar para dejar las diferencias y en lo que no podemos equivocarnos es en el trazo del camino. El éxito de este encuentro sera posible sólo si somos capaces de asumir este compromiso que nos da el peronismo porque hay que ser agradecidos con lo que nos dejó la historia” manifestó en su alocución el Intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, en la apertura del encuentro del Partido Justicialista.

