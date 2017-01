Boca juniors. Andujar cada vez más cerca de ser el “1”

▌El arquero es pretendido para ocupar el puesto en el que no tiene a Sara, lesionado. Además cuenta con el juvenil Axel Werner, quien disputó dos partidos con la casaca de Boca.

Una de las novelas del verano en Boca está dada en el arco, el principal objetivo a reforzarse en este mercado de pases. Con Guillermo Sara recuperándose de una operación por una luxación de hombro, que le demandará al menos cuatro meses, y Axel Werner como su sustituto, la dirigencia intenta cerrar cuanto antes la llegada de un arquero.

Mariano Andújar fue el primer apuntado y pese a que Boca y Estudiantes de La Plata iniciaron las conversaciones, la negociación no termina por encontrar un final feliz. El Xeneize mejoró la oferta inicial, pero el Pincha no se mueve de los 3 millones y medio de dólares.

Sin embargo, en las últimas horas la negociación se habría reflotado. De los 900 mil dólares de diferencia que había en un inicio, el monto a resolver se redujo a 600.000 de la misma moneda.

Es por eso que desde el entorno del jugador afirman que en cualquier momento podría estar armando las valijas y retornando al país desde los Estados Unidos, lugar donde se encuentra el elenco platense.

“Mariano Andújar es el mejor arquero del país y Boca sabe cómo puede terminar la operación. Nosotros le dijimos cómo se resuelve esta negociación. Los valores del mercado para un arquero como Andújar son de unos 3 millones y medios de dólares.

Ahora depende de Boca”, dijo Osvaldo Lombardi, vicepresidente de Estudiantes.

 La agenda del plantel

Pese al intenso calor, el plantel volvió a trabajar en la jornada de ayer en el predio de la AFA, en Ezeiza. Hoy lo hará sólo por la mañana y mañana retomará a las dos sesiones hasta que parta Mar del Plata para jugar la Copa de Oro ante Estudiantes (sábado 21) y San Lorenzo (martes 24), y la Copa Luis Nofal, ante River Plate.

