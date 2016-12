Agravan las penas para quienes matan al volante

La Cámara de Diputados convirtió en ley ayer el proyecto que agrava las penas por delitos viales, con 197 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones

La iniciativa establece que no se podrá excarcelar a los responsables de ocasionar accidentes que produzcan la muerte de una o más personas, ya que se fijó una pena mínima de tres años.

De esta forma la Cámara baja dio luz verde a la iniciativa presentada por organizaciones de familiares de víctimas, como Madres del Dolor, rechazando los cambios que había introducido el Senado el pasado 23 de noviembre. Con este proyecto, las penas por homicidios culposos serán de entre 3 y 6 años -hoy son de 2 a 5 años, es decir, excarcelables-.

Además, se establecen con precisión como causales de este tipo de delitos el exceso de velocidad y la conducción en estado de ebriedad.

En la Argentina, según las estadísticas, 25 personas mueren cada día por siniestros viales. A partir de la sanción de la ley, no podrá obtener la excarcelación quien provoque la muerte de una o más personas y se dé a la fuga, maneje a un 30% más de la velocidad máxima permitida o tenga 0,5 gramos de alcoholo por litro de sangre (profesionales) o 1 gramo por litro de sangre (particulares). Además, la norma estipula penas de tres años o más. Y también considera agravante el hecho de huir de la escena del accidente y abandonar a la víctima.

Hasta ahora, la mayoría de los conductores que provocan estas tragedias terminaban en libertad, ya que la mayoría conseguía la calificación de delito culposo y, por lo general, las penas no superaban los tres años.

La ley, que llega a doce años de la creación de Madres del Dolor, estuvo cajoneada en el Senado y a punto de perder estado parlamentario. Diputados le dio media sanción en mayo de este año. La Cámara alta, por su parte, la aprobó a fines de noviembre pero con modificaciones, por lo que tuvo que volver a Diputados.

Hoy, para lograr que la ley se sancionara sin las modificaciones del Senado, en la Cámara baja se aprobó con los dos tercios de los diputados. Así, se refrendó el artículo que establece la graduación alcohólica y el parámetro de exceso de velocidad, que en Senadores había quedado eliminado.

